Ad Altivole doppietta veneziana nel maschile vince Pietro Fiori nel rosa Vanessa Gruarin

Ad Altivole concluso il torneo di Primavera di 3^ categoria con 122 giocatori. Nel maschile al primo posto c’è il giocatore del Green Garden Pietro Fiori che al terzo set si è imposto sul player dell’Istrana Pietro Mattiello. Terzi posti per il giocatore del Tc Mestre Sebastiano Cecchini e per il pordenonese Kevin Stabarin. In evidenza nel main draw Davide Zamprogno del Montebelluna e Dennis Bordin del Bassano con 3 vittorie. Settimana da incorniciare per Mattiello che oltre ai tre incontri vinti, ha incamerato la vittoria del Rodeo sull’erba naturale di Resana. Questo in termine di punti, che dovrebbe vederlo affermarsi in cima alla terza categoria e magari entro fine stagione approdare in seconda. Nel femminile vince ancora in terra trevigiana la portogruarese Vannessa Gruarin che in due set vince la finale con Sofia Peruzzo della Canotteri Padova. Bronzi per Giorgia Simonetta Ceciliot del Linus di Pordenone e per la veterana Silvana Mulone del Valdagno. A Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori. Le gare odierne vedono in campo i giocatori dalle ore 16 con i sedicesimi di finale. A Sernaglia della Battaglia fino al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile con 98 giocatori, inizio gare odierne ore 15.00.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Caerano di San Marco Rodeo 27 e 28 Aprile Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 25 Aprile. Trpa al Bear Training di Paese il giorno 28 entry level maschile sull’erba sintetica. Iscrizioni Emanuele 347-1150848. Tpra allo Sporting Life Center il 28 Expert Level iscrizioni Andrea 366-8243584 Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5.