Ad Altivole il terza categoria è giunto ai quarti di finale, Alpe Adria in svolgimento

Ad Altivole il torneo di Primavera di 3^ categoria con 122 giocatori è giunto ai quarti di finale con i seguenti incontri ed orari odierni. Alle 14.00 Artem Raikher con Pietro Mattiello, alle 16.30 Vid Colic vs Kevin Stabarin, 18.00 Sebastiano Cecchini vs Marco Sommacal, alle 20.00 Pietro Fiori vs Enrico Arduini. A Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori. Prosegue il cammino del bellunese Bruno Boz che ha già totalizzato 6 vittorie e che oggi torna in pedana alle ore 15.00 contro Andrea Polo. Sempre alle 15.00 Giacomin-Gorza; alle 16.30 Spataro-Facchin; 18.00 Paolo Sostenio-Alessandro Marcon ed Alice Sostenio-Lorena Rebeschini. Alle 19.30 Zanardo-Stecca e Chiappini-Zambrano; alle 21.00 Mladovan-Gaio e Veronica Simioni contro Cristina Contento. A Resana Rodeo dal 19 al 21 Aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria, con 27 players.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Sernaglia della Battaglia dal 20 Aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Aprile. A Caerano di San Marco Rodeo 27 e 28 Aprile Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 25 Aprile. Trpa al Bear Training di Paese il giorno 28 entry level maschile sull’erba sintetica. Iscrizioni Emanuele 347-1150848. Tpra allo Sporting Life Center il 28 Expert Level iscrizioni Andrea 366-8243584