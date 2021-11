Ad Altivole torneo di 3^ categoria con singoli e doppi giunto ai quarti di finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile è giunto ai quarti di finale. Tra singoli e doppi tra i quali anche quello misto erano gli 130 iscritti al via. Nel maschile alle 17 il vicentino tds numero 1 Giancarlo Draghi sarà opposto a Edison Martinez del Pederobba; alle 18.30 Giampaolo Lionello con Marco Mason; alle 20 Enrico Arduini del Pederobba con il cittadellese Andrea Calderoni. Nei doppi: alle 17 quello femminile che metterà di fronte Zoppas e Mirabile con Iannunzio e Rizzetto; sempre in rosa Sostenio e Barizza vs Comin e Milani; alle 21.30 il maschile con Mason e Mason opposti al duo Andolfatto e Finotti. All’Adriano Panatta Raquet Club nel weekend 6 e 7 Novembre torneo Tpra di Tennis Road to Rome e tappa regionale di Padel iscrizioni www.tpratennis.it. A Silea Rodeo Weekend per il 6 e 7 per giocatori massima categoria 4.3. Competizione già super gettonata. Dirige Giuliano Mariuzzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/11 info@newtennisclubsilea.it. A Vedelago 6 e 7 Rodeo per giocatori fino ai 4.1 sotto la direzione di Dean Pinezic. Iscrizioni entro le ore 12 del 04/11 to tennisaccademyalpeadria@gmail.com.

Per il gioco parlato presso la libreria Lovat Giovedì 4/11 alle 18.30 ci saranno Leo Bassi e Adriano Panatta che commentano il libro di Stefano Semeraro: I Fab Four Federer Nadal Murray e Djokovic, vent’anni di sfide che hanno cambiato il tennis. Modera l’incontro Fabrizio Brancoli direttore del Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova di Venezia e Corriere delle Alpi. Obbligatoria la prenotazione del posto al numero 0422-920039.