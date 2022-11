Altivole chiude un altro torneo record di 3^ categoria con oltre 200 partecipanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole concluso il torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 223 contendenti. Questi i verdetti. Nel singolare maschile Leonardo Tonin del Meeting di Valdagno sull’under 18 del Maserà di Padova Filippo Mioni. Terzi posti per Enrico Peressin del Tc Pordenone e per l’under 18 udinese Kevin Stabarin. Nel singolare femminile Alice Bertazzon del Pederobba le sbaraglia tutte. Ben 6 le vittorie per lei. L’ultima è stata contro la vicentina Eleonora Trapani conclusasi in quasi due ore di gioco, ma intensamente racchiusa in due set. Bronzi per Gaia Mondin del Cittadella e per la perla veronese under 12 Anna Manfrin. Impressionante questa giovane del Cerea che al primo anno tra le adulte ha già raggiunto una classifica 2.8 e pronta a cimentarsi con le pro. Nei doppi, per il maschile Ignjic ed Isolato si prendono la prima piazza lasciando il gradino più basso al duo Ederosi-Manfron. Nel femminile Peruzzo e Iannucci davanti a tutte, dietro la coppia Mardale e Moretti. Nel misto Giulia Bortolin e Samuele Barbera sui giocatori Sofia Peruzzo e Giovanni Benedetti. A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica con un altra kermesse dal 5 al 20 Novembre per giocatori maschi e femmine fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11/22.