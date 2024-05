Pallanuoto, la Stilelibero Preganziol si aggiudica la permanenza in serie C

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Rari Nantes Verona 12 Stilelibero Preganziol 6 Gol: Dal Fabbro 3, Bazzacco 1, Micale 1, Biliato 1 Nonostante la sconfitta contro Rari Nantes Verona maturata per 12 a 6, e grazie alla sconfitta del CSS Verona sul campo del Cremona, la Stilelibero Preganziol è matematicamente salva con tre giornate di anticipo e si aggiudica un altro anno in serie C!

La partita: I Veronesi trovano ampi spazi nella difesa trevigiana e non perdonano gli errori commessi dai difensori preganziolesi, che, nonostante ciò, non smettono di lottare e dimostrano comunque buone trame di gioco, anche se troppo di rado per impensierire in maniera veramente efficace la difesa locale. La partita comincia con molto equilibrio in campo, con le due formazione che rispondono colpo su colpo nel primo tempo terminato 2 a 2. La squadra locale allunga e mette il gap tra secondo tempo e terzo tempo, portando il punteggio sul 9 a 3 e Preganziol fatica a reggere il ritmo imposto dalla squadra di casa e nonostante la giovane età proposta, mette distacco con un gioco veloce e di movimento. La squadra trevigiana mette in campo un ultimo tempo quasi perfetto, ma poco utile ai fini del risultato, con il distacco che non si riduce mai e porta la partita a concludersi con un vantaggio di 6 gol per Verona. I commenti sulla salvezza: Coach Matteo Bonetta: ”La partita contro il RN non è andata certamente come volevamo. Aldilà di un primo tempo positivo ed un ultimo tempo d'orgoglio, abbiamo subito nei due tempi centrali il ritmo dei giovani veronesi, che fanno della controfuga e della transizione offensiva in loro punto di forza, ma che ci hanno sorpreso anche in attacco dove siamo stati decisamente troppo timidi nell'attaccare la loro zona. Non mi è piaciuto l'atteggiamento generale, un po' troppo succube ed arrendevole di fronte ad un formazione si ben allenata ed abituata, come giusto che sia, al gioco sui 30 metri ma comunque molto giovane. Fortunatamente i risultati dagli altri campi ci hanno aiutato e quindi abbiamo ottenuto la matematica salvezza in serie C. Un risultato sperato e cercato dalla nostra società che ci proietterà, almeno per un altro anno, in un campionato competitivo dove continuare il percorso di crescita di un gruppo che è partito diversi anni fa da Mogliano per arrivare alle piscine dello Stilelibero. E' l'espressione di un territorio, quello trevigiano, che non ha storicità nella pallanuoto. Essere i "primi" è da un lato semplifica il viatico, in quanto si gioca e si cresce senza pressioni e senza confronti, dall'altro la difficoltà culturali ma anche infrastrutturali sono molte. I ragazzi sono stati eccezionali per impegno e serietà e così lo sono state le loro famiglie. Il pubblico nelle partite in casa, determinanti ai fini salvezza, ha creato un ambiente stimolante ed ha spinto i ragazzi a fare quel qualcosa in più che ci ha permesso di trovare dei risultati a volte non preventivati. Sui tre prestiti "+ 1" da Trieste, c’è poco da dire sulla loro qualità, che è stata il nostro valore aggiunto. Sono poco obiettivo quando parlo di loro, in quanto sono stato il loro allenatore in categoria Habawaba U11 a Trieste ma ho molto apprezzato il fatto che abbiano veramente preso a cuore le sorti della nostra piccola realtà della Marca, hanno giocato come fosse la loro squadra. Grazie a loro, ai loro genitori ed alla Pallanuoto Trieste, in particolare agli allenatori Ugo ed Alberto. Il campionato non è finito, anzi. Ci sono ancora tre partite e mi piacerebbe che non ci sentissimo appagati da questa salvezza anticipata ma anzi dobbiamo metterci sotto a lavorare in settimana per giocare al meglio anche pensando al prossimo anno che sarà ancora più difficile.” Luca Mestriner, capitano: “Nonostante il risultato, che sembra descrivere due squadre di livello totalmente differente, la situazione della classifica dimostra che il distacco è minore di quanto si è visto in campo questa sera, sono molto contento della stagione, siamo cresciuti molto e chi ha guardato e seguito le nostre partite, ha sicuramente notato i progressi fatti dalla squadra. Sono contento per i giocatori presenti da più tempo in questa squadra, che meritavano la serie C da almeno due stagioni e anche per i più giovani che hanno trovato un discreto minutaggio in questo campionato. Sono felice anche di come alcuni di questi giovani, nonostante le poche convocazioni, non abbiano mai mollato, anzi abbiano iniziato ad allenarsi con maggior intensità. Voglio ringraziare i ragazzi di Trieste, che ci hanno aiutato a raggiungere il risultato sperato. Abbiamo trovato dei ragazzi splendidi ed atleti eccezionali che si spendono e si sacrificano per una squadra che non è la loro, credo inoltre che il pubblico sia stato parte integrante del rendere il campo casalingo una vera e propria bolgia includendo anche i ragazzi in prestito, facendoli sentire ‘a casa’. Ringrazio tutti, la società e il nostro sponsor per l’enorme supporto, lo staff degli allenatori e soprattutto la squadra per questa bella stagione, la quale però deve ancora volgere al termine e nella quale cercheremo di strappare altri punti per rendere ancora più memorabile la prima stagione in serie C della Stilelibero e della pallanuoto trevigiana in generale. Ora che siamo più leggeri mentalmente possiamo divertirci, sperimentare e soprattutto fare altra esperienza, quindi non bisogna mollare fino all’ultima giornata.” Ciro Magliano, responsabile settore pallanuoto: “Siamo partiti bene coprendo le ripartenze di una squadra molto allenata sul nuoto, chiudendo il primo tempo sul 2 a 2. Nel secondo quarto ci hanno messo in difficoltà con una zona a M molto dinamica che abbiamo provato a scardinare senza successo prima con entrate e poi nel terzo quarto con il doppio centro, ma con entrambe le soluzioni siamo risultati poco efficaci nelle realizzazioni, per contro abbiamo sofferto la mobilità in attacco degli avversari concedendo ben 5 rigori. Potevamo fare meglio e dobbiamo migliorare nel trovare e cambiare strategia sia di attacco che difesa. Ci conforta molto in questa giornata la matematica salvezza con 3 giornate di anticipo. Contiamo di rimanere concentrati per dare continuità a quanto di buono fin qui fatto!”