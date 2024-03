Altro trofeo in bacheca per i tennisti trevigiani con Cristiano Franzato tricolore over 55

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Sezione di Treviso dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport in questi ultimi giorni conquista eccellenti risultati con i soci tennisti. Si conclude al Tennis Club The Village di Grosseto la sesta edizione dei Campionati Assoluti Senior Indoor. Era il favorito del seeding e l’ha dimostrato sul campo. Cristiano Franzato ha disputato ben 4 incontri, ed in semifinale ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie contro il pari classifica romano Massimiliano Brugnetti, pass per la finale concluso sul 12-10. L’ultima gara era proprio contro il pisano numero due Paolo Poggianti e arriva il tricolore Over 55 con il punteggio di 6-4 6-2. Grande la soddisfazione di Franzato che dichiara “Ce l’ho fatta ragazzi! Partita perfetta, una vita che aspettavo questo momento!”. Last but not the least, Luca Serena, impegnato nell’ITF World Tennis Master Tour 2024, nella prova Masters 700 a Beaulieu Sur Mer in Francia, ancora una volta coglie il successo nel singolare che gli consente di rientrare nella top ten mondiale ITF Over 40 all’ottavo posto. Nel doppio, affermazione assieme allo spagnolo Lacaci che lo ammette al tredicesimo posto. Maurizio Torresan, Presidente del Tennis Club Istrana, è il vincitore del Rodeo svoltosi al Panatta Racquet Club di Treviso, in evidenza nelle retrovie Maurizio Da Pian.