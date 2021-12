Cambio in panchina per il Castellana Rugby

«Sarà Franco Properzi a guidare la squadra seniores della Castellana Rugby che milita in serie B per il proseguo della stagione». A parlare è il direttore sportivo Enrico Ferraro che ha ricoperto anche il ruolo di allenatore ad interim nella prima parte del campionato: «Ho svolto con passione, impegno e piacere il ruolo di allenatore, ben sapendo che se avessimo incontrato la disponibilità di un profilo di rilievo mi sarei fatto da parte per dare ai giocatori la miglior guida tecnica possibile. Sono sicuro che sarà per la squadra uno stimolo e una occasione di miglioramento».

La situazione della Castellana

Dopo sei partite, la Castellana è in una posizione di metà classifica a 9 punti dalla primatista Patavium, dimostrando sul campo di poter giocarsela con qualsiasi contendente. Aggiunge Ferraro: «Abbiamo una buona difesa e solide fasi statiche, dobbiamo però costruire il nostro gioco con il pallone». Franco Properzi è un allenatore di indiscusse competenze tecniche ed capacità umane, ha un glorioso passato da giocatore nella nazionale ed in blasonati club italiani, una lunga esperienza come allenatore in importanti società di vertice in Italia come Rovigo, Benetton, e Mogliano. «Poter collaborare con una persona come Franco sarà per tutti i tecnici della società sportiva, in particolare delle giovanili, una opportunità di crescita» conclude Ferraro.