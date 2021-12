Patavium Rugby - Castellana: 35 - 18

Se guardiamo il risultato potrebbe sembrare una severa batosta, invece è stata una partita per lunghi tratti equilibrata. Anzi, in alcuni momenti gli ospiti hanno costretto il Rubano in difesa, non concretizzando però in punti le occasioni avute. La partita è stata vinta dal Patavium che si è dimostrata squadra nel complesso più completa. La mischia castellana in certi momenti è stata dominante, mentre la differenza (come a Mogliano) l'hanno fatta i trequarti di casa, che, con palla in mano, sono riusciti a realizzare 4 delle 5 mete subite. La Castellana deve sistemare ancora alcune cose, come ad esempio la touche e fare mea culpa per le occasioni sprecate sul finire del primo tempo e nella parte centrale del secondo. Forse sarebbe bastata un po' di lucidità in più. "Ora c'è la pausa natalizia che ci consentirà di tirare il fiato e recuperare le energie spese sin qua. Alla ripresa, in gennaio, ci aspetta il San Donà, altro duro ostacolo" commenta il coach Ferraro.

I tabellini

Marcatori: Pt. 9" meta Pandocchi, 14' meta Gemelli tr Marcato, 20' meta drive Ciatto, 23' cp Marcato, 25' meta Babetto tr Marcato, 30' cp Marcato, 35'meta Gemelli; St. 4' cp Filippetto, 8' meta Gemelli, 28' meta Gemelli, 35' meta Ciatto.

Patavium Rugby: Trombaiolo; Broggin, Marini, Greggio; Marcato; Fincato, Catalani; Babetto, Varotto, Salasnich; Lazzaretto, Sattin; Gemelli, Arena, Giuriatti. All: Palandrani.

Castellana Rugby: Filippetto; Pandocchi, Crosato, Bulla; Fornarolo; Milan, Ciatto; Tesser, Babolin, Pellizzari; Dallan; Simionato, Rampado, Parolin. All: Ferraro.

Arbitro: Baldazza di Forlì Cesena.

Note: Primo tempo: 25 - 10. Calciatori: Marcato 4/4, Filippetto 1/3.