Il Mogliano cede al Colorno nella prima di ritorno

E' stata una partita con il risultato in bilico fino alla fine, che purtroppo per i biancoblù ha visto prevalere gli ospiti di soli tre punti. Nonostante un mese e mezzo di assenza dal rugby giocato Mogliano è sembrato non aver perso il ritmo delle partite. Con indosso la nuova divisa dello sponsor tecnico Macron, i biancoblù non sembrano soffrire gli scontri con i più rodati avversari. Un primo tempo equilibrato dove entrambe le formazioni faticano ad avere ragione delle difese avversarie. Mogliano può recriminare sul qualche touche sbagliata e su qualche placcaggio mancato, ma nel complesso la prestazione è stata solida anche se poco efficace in fase offensiva. Il risultato si sblocca con un calcio di punizione, che Colorno relizza con Pescetto, il quale più tardi trasforma la meta realizzata da Gesi che ruba un pallone, calcia a seguire per se stesso e si invola per la prima marcatura pesante del match. Mogliano non demorde e sul recupero della frazione riesce finalmente a mettere a frutto tutti gli sforzi fatti anche in precedenza, con un meta del pack finalizzata dal tallonatore Bonanni.

La ripresa

Ripresa che vede Mogliano subire subito un colpo a freddo, con gli ospiti ancora in meta. Non cambia però quello visto anche nel primo tempo, Mogliano prova a giocare, si riporta in avanti e accorcia il risultato con Semenzato. Poi è un botta e risposta tra le due formazioni, Mogliano pareggia con un calcio di punizione di Ormson, Colorno riallunga con la terza meta della giornata, ma è di nuovo Mogliano a ristabilire caparbiamente la parità con un gran lavoro del pack che costringe gli ospiti ad una eta di punizione. Il calcio di punizione della vittoria di Colorno arriva poco dopo. Mogliano tenta in tutti i modi di riagguantare un risultato meritato ed alla portata, ma non riesce nell'impresa e si deve accontentare del punto di bonus difensivo e della proclamazione come Player of the Match di Franco Lamanna. Sabato prossimo trasferta in casa del Petrarca Padova.

Il commento di Costanzo

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Non possiamo chiedere ai nostri ragazzi più di quello che abbiamo visto dare oggi. Dopo quasi due mesi in cui ci siamo allenati a singhiozzo, a volte a ranghi ridotti, la prestazione che hanno fatto oggi dimostra un grosso carattere, una qualità che ci deve accompagnare fino al termine del Campionato. Oggi il risultato ci sta stretto, in particolare proprio per quello che questo gruppo ha saputo esprimere. Avrebbero meritato molto di più. Si sono visti degli errori, certamente, ma i valori, il sacrificio, la voglia di giocare e lottare li hanno abbondatemente superati. Tutti hanno dato tutto, anche chi è entrato nel corso della gara. Da qui alla fine questa attitudine mi fa ben sperare, ogni partita ha la sua storia, ma la risposta che ci hanno dato oggi è tato qualcosa di davvero importante."

I tabellini

MOGLIANO RUGBY 1969 v HBS COLORNO 24-27 (7-10)

Marcatori: pt. 17' c.p. Pescetto (0-3); 35' m. Gesi tr. Pescetto (0-10); 40' m. Bonnni tr. Ormson (7-10). St. 41' m. Batista tr. Pescetto (7-17); 50' m. Semenzato tr. Ormson (14-17); 58' c.p. Ormson (17-17); 67' m. Koffi tr Pescetto (14-24); 70' meta di punizione Mogliano (24-24); 72' c.p. Van Tonder (24-27)

Mogliano Rugby 1969: Abanga; D'Anna, Dal Zilio (42' Falsaperla), Cerioni (58' Fadalti), Guarducci; Ormson, Semenzato (52' fabi); Derbyshire (Cap.) (68' Vianello), Lamanna, Finotto; Baldino, Bocchi (68' Carraro); Ceccato N. (62' Spironello), Bonanni (52' ferraro), Ceccato A. (62' Ros). all.: Salvatore Costanzo

HBS Colorno: Van Tonder; Batista (41' ST meta tr. Pescetto), Buondonno A., Pescetto, Gesi (72' Rocco Del Bono); Rodriguez (7' Balocchi), Boscolo (55' Boscolo); Sapuppo, Koffi (48'-58'), Sarto (Cap); Mtyanda (46' Rebussone), Butturini (62' Cicchinelli); Tangredi (59' Booysen), Buondonno L. (59' Ngeng), Appiah (59' Singh). all: Umberto Casellato

Arb. Munarini (Parma)

Note: Cartellini: 48' giallo Koffi, 70' Pescetto. Calciatori: Ormson 3/3 (Mogliano Rugby 1969); Pescetto 3/3, Buondonno A. 0/1, Van Tonder 1/1(HBS Colorno). Note: Pomeriggio sereno, spettatori circa 400. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 1; HBS Colorno 4. Player of the match: Franco Lamanna (Mogliano Rugby 1969)