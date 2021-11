I Cadetti del Mogliano cedono il derby al Villorba

Prima trasferta amara per i cadetti di Mogliano. In casa del Villorba i biancoblu soffrono dal primo minuto grazie al pacchetto di mischia dei padroni di casa che rende difficile ottenere palloni di qualità per i trequarti. Mogliano si affida al piede per cercare il vantaggio ma il piazzato di Adam da metà campo trova il palo ed i moglianesi restano a bocca asciutta.

Villorba non perde la propria occasione di segnare ed inforca i pali con un calcio piazzato al 18'. I cadetti contrattaccano con un buon multi fase che schiaccia i padroni di casa nei 22, purtroppo gli svariati tentativi di segnare non si concretizzano ed i biancoblu devono accontentarsi dei 3 punti regalati dal piazzato di Adam che riportano in parità la partita. La prima frazione di gioco prosegue con un buon ritmo per entrambe le parti che però riescono efficacemente a neutralizzare i rispettivi attacchi mantenendo inviolate entrambe le aree di meta; per veder muoversi il tabellino bisognerà aspettare il 38' per il vantaggio agguantato da Villorba con un piazzato prima della fine della frazione che manda le squadre a riposo con un parziale di 6-3 a favore dei padroni di casa.

Secondo tempo

Il secondo tempo vede il ritmo generale rallentare Villorba ottiene il passaggio a mischie no contest a causa degli infortuni in prima linea e si concentra sui punti d’incontro e sui drive riuscendo per ben due volte a segnare, senza però trasformare, al 21' ed al 31'. A nulla valgono i tentativi dei trequarti moglianesi di incrementare il proprio punteggio a causa dei diversi errori di handling e l’incontro si chiude a favore dei Ricci di Villorba con il punteggio di 16-3; rammarico per gli errori che non hanno permesso ai cadetti di ottenere almeno il punto di bonus difensivo. La prossima settimana la squadra avrà il turno di riposo che permetterà di recuperare i diversi a giocatori assenti per infortunio in vista della 5a giornata il 21 novembre.

Tabellini

Omar Villorba Rugby - Mogliano Rugby 1969: 16 – 3

Marcatori: Pt 19' cp Crosato, 27' cp Adam, 39' cp Crosato; St 12' meta Toffolo, 35' meta Bavaresco.

Omar Villorba Rugby: Vila (st 8' Mazzariol); Arapi, Taffarello, Banzato; Pornaro (st 17' Fadda); Fiacchi, Crosato; Piaser (st 1' Vettori - 24' Bernardi); Bisetto, Scalco; Marchesin (st 18' Cocca), Bavaresco; Rossetto (st 12' Filippetto), Zanatta, Toffolo (st 30' Cescon). All. Bergamo

Rugby Mogliano 1969: Torresan (st 13’ Lunanova); Adam, Sangion (st 38’ Lazzari), Jacopo (st 7’ Zanon); Cappellari; Torresan, Cervellin; Franchin; Pesce, Zanchi; Fiorini, Furlanetto; Mattiazzi (st 1’ Mattiazzi), Bianco, Al-Abkal (st 31’ Cappelletto). All. Filippucci

Arbitro: Toneatto di Udine

Note: Primo Tempo: 4 - 0. Cartellini gialli: Pt 28’ Zanatta, 38’ Cappellari; St . 12' Mazzariol, 41' Bernardi.