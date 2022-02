Serie B: CUS Padova - Mogliano Rugby 1969: 10 -29

Partita che si disputa dal primo minuto con mischie no-contest a causa della mancanza di prime linee da parte del Cus Padova. Mogliano si presenta a Padova con una rosa rimaneggiata a causa di qualche infortunio e di alcune assenze per lavoro o studio. La partita si dimostra tesa come da aspettative, tra due squadre che da sempre sono protagoniste di match sul filo del rasoio e decisamente fisiche, ma Mogliano riesce a segnare per primo e portarsi avanti, pur non trasformando, grazie a Foresto. Il Cus risponde praticamente immediatamente con una buona azione dei trequarti, segnando in posizione quasi centrale ma comunque non trasformando. Il parziale dì 5-5 viene mantenuto per i primi 20 minuti, caratterizzati da punti dì incontro molto combattuti. Al ventesimo la parità viene spezzata dai cadetti, che segnano grazie ad un break dì Adam che schiaccia l’ovale per il 5-10, ma non riesce nuovamente a trasformare. Al 26' Mogliano vede lasciare il campo Gianluca Torresan, che a causa dì un infortunio viene sostituito da Lunanova. Poco prima dello scadere del primo tempo Mogliano segna nuovamente con Notariello, grazie ad un’azione corale della propria mischia. Questa volta i pali danno soddisfazione ad Adam che centra la trasformazione per il 5-17. Il primo tempo termina su questo punteggio e propio allo scadere viene anche assegnato un cartellino giallo al Cus.

La ripresa

In temporanea superiorità numerica i tre quarti dei cadetti dì Mogliano riescono poco dopo l’inizio del secondo tempo a segnare nuovamente, questa volta con Cappellari dopo un bel multifase e successiva trasformazione dì Adam (5-24). Il Cus torna nuovamente in 15 ed inizia a spingere, facendo forza sull’impatto fisico nei punti d’incontro riesce a macinare gioco e metri, mettendo in grossa difficoltà i biancoblu. Nonostante la grossa pressione del Cus i trequarti del Mogliano segnano nuovamente grazie a Manfren, che scappa lungo linea ma poi si accentra ed appoggia l’ovale oltre la linea in buona posizione, ma non sufficiente a garantire la trasformazione di Adam che non incrementa ulteriormente il punteggio (5-29). Sul finale la concentrazione cala e la stanchezza dovuta alla lunga pausa per il covid si fa sentire, il Cus accelera e riesce a segnare l’ultima metà (non trasformata) dell’incontro ceh termina 10 a 29. Vittoria importante per i cadetti biancoblu, che con questo risultato guadagnano la prima posizione in classifica con due punti dì vantaggio (ma anche una partita in piu) sul Patavium; il 20 febbraio sarà ospite del "Quaggia" il Viadana per una partita che si preannuncia fondamentale.

Il commento

Questo il breve commento di Andrea Pratichetti (assistente allenatore): "Nonostante non giocassimo da un mese e mezzo e stata una buona partita e siamo contenti per i 5 punti; c’è da migliorare la gestione della partita nei momenti critici."

I tabellini

CAMPIONATO DI SERIE B - GIRONE 3

CUS PADOVA – CADETTA MOGLIANO RUGBY 1969 10 - 29 (5-17)

Marcatori: pt. 9' meta Foresto G. (0-5); 12' meta n.15 (5-5); 20' meta Adrian A. (5-10); 36' meta Notariello A. tr. Adrian A. (5-17);

st. 46' meta Cappellari J. tr. Adrian A. (5-24); 65' meta Manfren G. tr. Adrian A. (5-29); 73' meta n. 15 (10-29)

Cartellini: 38' giallo n.12 Cus Padova

Cus Padova: Bortolami; Sartori; Giudicianni; Bortolato; Crivellaro; Loteni; Pietrantoni; Bossan; Frare; Capuzzo; Scanferla; Malerba; Campanino; Ferrarese; Bianchi; Stoica; Spadetto De Paulis; Cagnin; Rindler; Valle; Sartori

All.: Faggiotto

Cadetta Mogliano Rugby 1969: Torresan (26' Lunanova) (56' Zanon); Manfren; Sangion; Adam; Cappellari; Torresan; Cervellin; Franchin( 45' Marini); Pesce (45' Cosmo); Zanchi; Furlanetto ( 46' Piovesan); Vecchiato(69' Cappelletto); Notariello (41' Lucchetta); Foresto; Al-Abkal

All.: Filippucci

Calciatori: Adrian (Cadetta Rugby Mogliano) 2/5 ; Cus Padova 0/2

Punti conquistati in classifica: Cus Padova 0; Cadetta Rugby Mogliano 5