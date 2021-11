Il Mogliano Cadetti espugna Brescia

Partita combattuta quella della quinta giornata del campionato di serie B. I biancoblu si affidano al piede di Adam al primo minuto che però non centra i pali, i padroni di casa rispondo attaccando alla mano e riescono a schiacciare l'ovale portandosi sul 5-0 non riuscendo a trasformare al 6'. Gli animi si scaldano ed i moglianesi rimediano un giallo con Cervellin. I Bresciani pressano e costringono più volte al fallo i Cadetti riuscendo cosi a raccogliere ulteriori 3 punti al 20' portando il tabellina ad 8-0 per i padroni di casa. La reazione degli ospiti non si fa attendere, Mogliano inizia a costruire il proprio gioco ed a rimettere ordine e dopo solo altri 4' coglie l'occasione di muovere anche il proprio punteggio grazie al piede di Adam che regala 3 punti ai suoi per il parziale di 8-3. Cresce l'intensità ed anche lo scontro fisico che culminerà alla fine del primo tempo con un ulteriore cartellino giallo scaturito da un tafferuglio accesosi in campo tra i rispettivi pacchetti di mischia. In 14 contro 14 allo scadere del primo tempo Adam trova ancora i pali e manda le squadre a riposo sull'8-6.

Il secondo tempo

La riprese vede nei primi minuti l'ingresso in campo di Foresto Cappelletto Grinzato Furlanetto rispettivamente per Bianco Spironello Lunanova e Marini oltre ad un ulteriore giallo per i Bresciani che li lascia in 13. Gli infortuni in prima linea costringono i Biancoblu alle mischie no contest ed il gioco si concentra sui trequarti che vanno in meta con Adam che anche trasforma al 19'. Partita tutt'altro che chiusa vedrà nuovamente segnare i padroni di casa poco dopo gli ospiti e riportarsi in vantaggio al 20' senza però riuscire a trasformare. I restanti minuti sono caratterizzati da un gioco molto fisico alternato a delle buone folate offensive delle linee arretrate di entrambe le formazioni che porteranno prima Mogliano a segnare grazie ad una bella azione di Sangion al 22' che finalizza l'assist di Zanon per poi essere raggiunti nuovamente dai padroni di casa al 28'. Fiorini e Manfren entrano in questa situazione di pareggio ad aiutare i compagni che avevano speso molto sul piano atletico con una iniezione di forze fresche che permettono nuovamente all'attacco di essere alimentato e di creare le due situazioni che porteranno Adam a centrare i pali per ben due volte al 31' ed al 32' per il punteggio finale di 20-26.

Le parole di Zanchi

«Una bella vittoria soprattutto perché nonostante le difficolta il gruppo e riuscito ad uscirne da vera squadra» riferisce Antonio Zanchi.

I tabellini

Brescia - Mogliano Rugby 1969: 20 -26

Marcatori: Pt 5' meta Romano, 20' cp Piscitelli, 23' cp Adam, 39' cp Adam; St 17' meta Adam tr. Adam, 20' meta Armantini? tr. Piscitelli, 24 meta Sangion tr. Adam, 27' meta Bertini, 32' cp Adam, 23'? cp Adam.

Brescia: Costantini (st 8' Quaggiotti); Delle Monache, Moioli, Rizzotti, Lazzari (Pt 7' Plebani); Piscitelli, Petitpierre; Zdrilich (st 21' Triboldi), Amadei, Pagani (st 12 Bertini); Pedrazzani, Jacotti; Armantini, Romano, Tavoni (s .33 Di Sabato). All. Brolis.

Mogliano Rugby 1969: ? Torresan; Adam, Sangion, Zanon, Lunanova (st 10' Grinzato); Torresan, Cervellin (st 35 Fiorini); Franchin, Zanchi, Pesce; Vecchiato (st 21 Piovesan), Marini (st 10 Furlanetto); Spironello (st 10 Cappelletto), Bianco (st 1' Foresto), Al-Abkal (st 19' Bianco). All. Filippucci.

Arbitro: ? Dardani di Padova.

Note: Primo tempo: 1 - 4. Cartellini Gialli: Pt 8' Cervellin, 38' Petitpierre, 38' Marini; St? 1' Armantini. Calciatori: Adam 6/7, Piscitelli 2/3.