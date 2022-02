Mogliano ha la meglio sul Bologna

Mogliano si presenta a Bologna per una partita fondamentale per la posizione classifica; la partita sembra mettersi bene al 3' minuto con la prima meta di Furlanetto. I padroni di casa non si fanno attenere nella risposta e accorciano le distanze con una meta al 9'. Bologna pressa i Moglianesi che difendono bene fino al 25' quando Zanon intercetta un pallone trasmesso male dagli emiliani e si invola verso la meta per la facile marcatura di Adam.

Seconda frazione

La ripresa vede la partita disputarsi con mischie no-contest per decisione del direttore di gara ed i padroni di casa segnare al 6' accorciando le distanze. Finale di partita teso e nervoso.

I tabellini

Bologna Rugby Club - Mogliano Rugby 1969: 24 a 26

Marcatori: Pt 3' meta di Pesci tr Adam, 10' meta di Quadri, 21' meta di Adam, 26' meta di Adam tr Adam; st 5' meta di Anteghini tr Giacalone, 23' meta di Cervellin tr Adam, 39' meta di Quadri, 41' meta di Quadri tr Giacalone

Bologna Rugby Club: Quadri; Faina (pt 33' Teresi), Giacolone, Soavi (st 36' Faina), Zambrella (st 5' Molinari); Marzocchi, Bernabò (st 25' Visentin L.); Macchioine, Schiavone, De Napoli (st 25' Fabbri); Visentin, Gambacorta (pt 36' Priola); Fadanelli (pt 42' Piscaglia), Anteghini, Simonini (pt 33' Montaldo). All: Ogier

Mogliano Rugby 1969: Torresan G.; Torresan P., Sangion, Adam, Cappellari; Cervellin, Fiorini Fi.; Fiorini Fe., Piovesan, Pesce; Furlanetto, Vecchiato; Al - Abkal, Bianco, Lucchetta. All. Filippucci

Arbitro: Erasmus di Treviso

Note: Primo Tempo: 5 - 19. Cartellini gialli: St: 39' Adam. 39' Priola.