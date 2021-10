Mogliano Rugby sconfitto a Colorno

Una prima frazione con gioco molto spezzettato, partita che fatica a trovare un buon ritmo e nella quale Mogliano raccoglie pochissimo rispetto a quanto seminato. Una meta sicura non marcata per un in avanti che sembrava impossibile, altre azioni nelle quali è mancata la zampata finale e qualche calcio verso i pali sbagliato, hanno consentito ai padroni di casa di rimanere agganciati alla partita. Mischia biancoblù dominante e touche quasi perfetta e precisa che crea ottime situazioni per andare a marcare, riuscendoci però solo una volta. L'altra marcatura del primo tempo era arrivata grazie ad una bella giocata che permette ad Ormson di schiacciare vicino ai pali.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo Colorno alza la testa, si porta in vantaggio marcando pesante subito in avvio, ma poi la partita vive di continui capovolgimento di fronte e di risultato. Questo fino a 15 minuti dalla fine, quando Mogliano, diventata più fallosa, meno precisa e, con il passare dei minuti, subisce due gialli quasi contemporanei con Colorno che ne approfitta per andare a marcare in successione chiudendo il match anzitempo. Almeno per quanto riguarda la vittoria, perchè a quel punto sono bravi i biancoblù a non mollare, continuando a lottare fino allo scadere nonostante lo sconforto. Dopo aver recuperato la parità numerica a 5 minuti dal termine, riescono a segnare altre due mete, prima con Bocchi e poi con Fadalti, che permettono di ritornare a casa con due importanti punti in classifica. Questo però non cancella la delusione di un match che, con maggiore precisione e disciplina, poteva rappresentare la prima vittoria di questo Campionato. Tra una settimana vedremo ripetersi la sfida già affrontata in Coppa Italia, in quello che è stato il primo incontro ufficiale della stagione. Contro il Petrarca assisteremo ad nuovo impegno davvero arduo, ma nel quale potremo capire quali progressi siano stati effettivamente fatti da quel giorno.

Il commento di Costanzo

Salvatore Costanzo commenta così nel dopo gara: ”Dispiace perdere una partita in questo modo dopo avere disputato un primo tempo davvero buono. Non possiamo permetterci di creare tanto senza concretizzare. Nel secondo abbiamo subito una meta e perso il filo del gioco, iniziando a sbagliare troppo. Non resta che continuare a lavorare, cose belle si sono viste, ma la crescita deve proseguire, partita dopo partita. Da lunedi iniziamo a pensare a sabato prossimo."