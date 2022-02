Mogliano Rugby 1969: finalmente si gioca

A causa di annullamenti (Coppa) e rinvii dovuti al covid, la squadra del presidente Piccin sono quasi 30 giorni che non si allena al completo e la partita di oggi sarà un vero banco di prova. Al Quaggia arriva infatti il Colorno, dell’ex Casellato con l’obiettivo di tornare a casa con il bottino pieno, viste anche le soddisfazioni che finora si è tolto. Costanzo recupera qualche giocatore importante ma deve schierare una formazione priva dei permit player e dei giovani convocati con la Nazionale Under 20 per il 6 Nazioni di categoria.

L’head coach non nasconde la sua preoccupazione

«Arriviamo da un periodo travagliato. Solo nelle ultime settimane siamo riusciti a lavorare con un po' di continuità ma prima dovevo fare i conti con pochi giocatori tra chi era risultato positivo o solo messo in quarantena. Non potevamo correre rischi». Che partita si aspetta? «Troveremo una squadra che lotta per i primi 4 posti. Colorno si è ulteriormente rinforzata, sviluppa un buon volume di gioco e si è migliorata anche nelle fasi statiche. Da adesso fino alla fine della stagione ogni match è importante, i ragazzi hanno lavorato bene per preparare una partita dura, fisica, dove tutti si devono sacrificare. Occorrerà porre grossa attenzione alla disciplina, e mantenere alta la concentrazione fino al temine, perchè Colorno si è dimostrata una squadra di qualità. I ragazzi hanno voglia di tornare in campo perchè da dicembre, in casa del Rovigo, non riescono a giocare una partita, e questo sarà uno stimolo importante».

La formazione

Questa la probabile formazione che alle ore 14:00 scenderà in campo: Abanga; D'Anna, Dal Zilio, Cerioni, Guarducci; Ormson, Semenzato; Derbyshire, Lamanna, Finotto; Baldino, Bocchi; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A. A disp: Ferraro, Ros, Spironello, Carraro, Vianello/Franchin, Fabi, Falsaperla, Fadalti. Arbitro: Munarini di Parma.