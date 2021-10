Omar Villorba - Bologna: 32 - 21

Partita sempre in mano ai trevigiani. I ragazzi di Bergamo conquistano il campo sin dal primo minuto e senza troppi patemi d'animo. Il Bologna esce fuori solo nel secondo tempo ma i trevigiani reggono bene il ritmo e riescono anche a sfruttare la superiorità numerica dovuta al giallo a Priola per andare in meta e mettere il sigillo alla gara. Un successo importante per il Villorba dopo una bella gara disputata fino all’ultimo da entrambe le squadre. È stata una gara giocata a ritmi alti e con fisicità ma alla fine l’esperienza del Villorba è venuta fuori riuscendo a controllare anche gli ultimi assalti del Bologna.

Tabellino

Marcatori: Pt. 3’ cp Crosato, 9’ meta Visentin tr Arapi, 12’ meta tecnica Villorba, 26’ meta Bavaresco tr Crosato, 32’ meta Crosato tr Crosato; St. 1’ meta tecnica Bologna, 7’ meta Marzocchi tr Giacalone, 33 cp Crosato, 43' meta Crosato.

Omar Villorba: Pavin; Arapi (st 9' Stodart), Taffarello (st 22' Mazzariol), Terzariol; Pornaro; Fiacchi, Crosato; Piaser; Bisetto, Scalco; Marchesin (st 9' Frorian), Bavaresco; Visentin (st 1'Filippetto), Vettori (st 12' Zanatta), Toffolo (st 15' Buso). All. Bergamo

Bologna: Teresi (st 20' Gui); Giacolone, Soavi, Marzocchi (st 20' Fuina), Quadri; Pancaldi; Rizzoli (st 32' Tarantino), Visentin; Schiavone (st 28' Priola); Fabbri, Ruggeri; Gambacorta; Fadanelli (st 23' Bersani), Anteghini, Montaldo. All: Ballo

Arbitro: Cagnin di Venezia

Gialli: Pt 40' Scalco; St 25' Priola