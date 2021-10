Villorba affonda a Padova

Che non fosse una trasferta facile lo si sapeva da sabato. Tuttavia l’Omar Villorba ce l’ha messa tutta per giocarsela con i patavini che stanno attraversando un buon momento di forma. Dopo un primo tempo in cui solo Crosato con i calci piazzati riesce a tenere un po’ a galla i trevigiani, le speranze di ottenere punti crollano davanti alle mete di Artuso, Broggin e Bisetto. Nel secondo tempo il Patavium controlla e dopo la meta di Piaser allunga le distanze con Babetto e la trasformazione di Trambaiolo. Sconfitta pesante contro una squadra sulla carta abbordabile e che dovrà far riflettere i ragazzi di Bergamo sui troppi errori commessi.

Il tabellino

Patavium - Omar Villorba Rugby: 24 – 16

Marcatori: Pt. 4’ cp Crosato, 7’ meta Artuso tr Trambaiolo, 34’ cp Crosato, 37’ meta Broggin, 44’ meta Bisetto. St. 4’ meta Piaser, 22’ meta Babetto, 34’ meta Babetto tr Trambaiolo.

Patavium: Trambaiolo; Catalani, Broggin, Greggio (s 4' Grisotto); Marcato; Fincato, Prati; Babetto; Artuso (st 13' Varotto), Salasnich; Girotto (st 30' Lazzaretto), Sattin; Gemelli (st 4' Rizzo), Arena (st 10' Michelotto), Giuriatti (st 36' Cusumano). All. Palandrani

Omar Villorba Rugby: Fiacchi; Stodard, Taffarello, Terzariol; Pornaro (st 33' Fadda); Crosato, Mazzariol (st 11' Krsul); Piaser; Bisetto (pt 4' provvisorio Buso), Scalco; Marchesin (st 38' Vettori), Cocca (st 17' Florian); Rossetto (st 13' Filippetto), Zanatta, Toffoli. All. Bergamo

Arbitro: Sironi di Roma

Note: Primo Tempo: 17 - 6. Cartellini gialli: St 5' Girotto, 21' Toffolo, 31' Filipetto.