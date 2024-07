Al dopolavoro ferroviario di Treviso Barone sbaraglia tutti finalista Tommaso Testa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il terza categoria al Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Competizione curata dal Treviso Tennis Team capeggiata da Paolo Pellegatta che ha consegnato il premio ad Andrea Barone del Tennis Club Via Olivera. L’ultimo che ha cercato di contendergli la vittoria è stato Tommaso Testa dello Sporting Life Center già reduce da 3 vittorie. Terzi posti per Pietro Mattiello dell’Istrana che è risultato il più incisivo nei confronti del winner portandolo al terzo set, e per il favorito del sedding Tommaso Da Rold dell’Istrana. TORNEI IN ATTO Fino al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Competizione coordinata da Maurizio Epifano e Nadia Schiavon giunta ai quarti di finale, con i seguenti orari ed incontri. Alle 16.00: Alessandro Ragazzi-Umberto Rigoni, Angelo Rossi-Lorenzo Favero, Beatrice Pelosin-Ludovica Mazzucchelli, Emily Iosio-Piccinini Aurora. Alle 18.00: Nicola Ghedin-Leonardo Mazzucchelli, Daniel Buffa-Pietro Romeo Scomparin, Matilde Dall’Antonia-Sophie Parente e Ludovica Ceolato-Aurora Vignaduzzo. All’Ostani di Montebelluna fino al 10/7 torneo di 4^ maschile con 75 giocatori. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula fino al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni di ranking superiore alle 3.5 la scadenza verrà differita per ogni draw. Nel frattempo sono 37 le giocatrici accreditate. Ad Istrana fino al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 ha totalizzato 75 iscrizioni. A Mogliano fino al 14 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 153 ragazzi. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Il Giorno 11/7 Tpra allo Sporting Life Center le Pre-Quali Ibi 2025 expert level si gioca tutto nella giornata del 11/7. Per iscrizioni Giulia 0422-904382. A Volpago dal 12 al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Luglio. Dal 13 al 28 Luglio a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Luglio. Dal 14 al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/7. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio.