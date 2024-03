Spareggio playoff al Monigo, ecco i 23 Leoni per la gara interna contro Connacht

Dopo praticamente un mese di distanza, i Leoni tornano nella propria casa. Domani pomeriggio, sabato 30 marzo alle ore 14, il Benetton Rugby ospita allo Stadio Monigo di Treviso il Connacht Rugby nel Round 13 dell'URC 2023/2024. Per i biancoverdi si tratta di una gara molto importante contro una diretta rivale in lotta per un piazzamento ai playoff. A due terzi del campionato, i Leoni sono noni in classifica a 33 punti, appaiati proprio a Connacht. Entrambe vogliono ritornare in zona playoff e rifarsi dopo l'ultima partita. Il Benetton Rugby ha perso all'ultimo istante fuori casa contro gli Scarlets per 16-13, mentre gli irlandesi in casa hanno ceduto agli Emirates Lions per 14-38.

PRECEDENTI:

Diversi duelli tra le due contendenti, perché appartenenti allo stesso campionato dello United Rugby Championship. Ben 23 i precedenti tra la franchigia trevigiana e la formazione di Galway: 6 le vittorie per i Leoni, 16 le sconfitte e un pareggio.

LA DIREZIONE ARBITRALE:

Ad arbitrare l'incontro ci sarà il sudafricano Morne Ferreira. Gli assistenti saranno gli italiani Federico Vedovelli e Manuel Bottino. Al tmo il sudafricano Marius Jonker.

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Per la gara di domani, coach Marco Bortolami dovrà fare a meno dei giocatori ancora in infermeria. L'head coach dei trevigiani e il suo staff potranno invece contare sul rientro di tutti i nazionali italiani reduci dal Sei Nazioni. Ecco quindi che nel triangolo allargato l’estremo è Rhyno Smith. Le ali sono immutate: a destra Ignacio Mendy e a sinistra Onisi Ratave. Al centro si cambia con la coppia formata dal duo Ignacio Brex-Tommaso Menoncello. Amministrerà la mischia Alessandro Garbisi. L'apertura sarà Jacob Umaga.

Il pack biancoverde cambia in prima linea rispetto a quello di una settimana fa. Thomas Gallo sarà il pilone sinistro, come pilone destro torna Giosué Zilocchi, a fare da tallonatore rientra Giacomo Nicotera. In seconda linea c'è Niccolò Cannone insieme al capitano di giornata Eli Snyman. In terza linea è confermato Alessandro Izekor insieme al ritorno di Michele Lamaro. Da numero 8 parte dall’inizio Toa Halafihi.

“Siamo contenti di aver ritrovato praticamente tutto il gruppo, a parte Lucchesi e Ferrari che sono rimasti a riposo. C'è tanta voglia di riscatto dopo la prestazione opaca di settimana scorsa. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti e l'obiettivo è di mettere in campo un XV molto competitivo, con il rientro di alcuni nazionali che hanno ben giocato durante il Sei Nazioni. E con una panchina altrettanto forte che possa permetterci di chiudere tutti gli 80 minuti con gli standard più alti possibili. Siamo molto carichi e determinati per una partita importante” spiega il capo allenatore Marco Bortolami riguardo le scelte di formazione.

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith (45)

14 Ignacio Mendy (21)

13 Tommaso Menoncello (37)

12 Ignacio Brex (76)

11 Onisi Ratave (18)

10 Jacob Umaga (31)

9 Alessandro Garbisi (40)

8 Toa Halafihi (67)

7 Michele Lamaro (62)

6 Alessandro Izekor (28)

5 Eli Snyman (C) (38)

4 Niccolò Cannone (68)

3 Giosué Zilocchi (11)

2 Giacomo Nicotera (37)

1 Thomas Gallo (52)

A disposizione: 16 Bautista Bernasconi (17), Mirco Spagnolo (11), 18 Tiziano Pasquali (131), 19 Federico Ruzza (112), 20 Lorenzo Cannone (37), 21 Andy Uren (14), 22 Tomas Albornoz (44), 23 Malakai Fekitoa (12).

()= presenze in biancoverde

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Sam Hidalgo-Clyne, Dewaldt Duvenage, Simone Ferrari, Marco Lazzaroni, Gianmarco Lucchesi, Sebastian Negri, Nahuel Tetaz, Manuel Zuliani.

Arbitro: Morne Ferreira (SARU).

Assistenti: Federico Vedovelli e Manuel Bottino (FIR).

TMO: Marius Jonker (SARU).

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvCON. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).