Verso lo spareggio con Edimburgo. Tommaso Menoncello: «Sarà fondamentale la disciplina»

Sabato pomeriggio, alle ore 14:00, i Leoni tornano in campo a Monigo per la gara conclusiva della regular season di URC contro Edimburgo. Tommaso Menoncello presenta la prossima gara ai microfoni di BENTV. Tommaso, come si prepara uno scontro diretto all′ultima giornata a livello mentale? «Sappiamo che è una partita da dentro o fuori. Quindi l’aspetto mentale sarà fondamentale e lo stiamo curando molto in settimana. Ci stiamo soffermando a dovere e stiamo anche studiando l’avversario, consapevoli che giochiamo in casa e ciò può rappresentare un punto a nostro favore».

Che squadra è Edimburgo? «Durante la stagione hanno avuto il loro percorso di crescita, quindi dovremo aspettarci una squadra altamente competitiva e considerando che si tratta di una sfida da dentro o fuori sarà molto dura».

Quale potrebbe rivelarsi un fattore chiave per conquistare la vittoria? «Il fattore tattico fondamentale sarà la disciplina. Dovremo concedere meno punti facili possibili a loro per stare in partita e poi nel quarto finale di gara riuscire a prendere il vantaggio».

Monigo si preannuncia sold-out: quanto conterà il fattore campo? «Come abbiamo sempre detto, giocare in casa è una delle nostre forze e Monigo è la nostra fortezza. I nostri tifosi sono l’uomo in più e ci danno la spinta quando siamo in campo; si sente la loro passione».

Hai vissuto la stagione della consacrazione: dove senti di essere maggiormente migliorato? «In questa stagione credo di essere migliorato molto nell’aspetto mentale e sullo studio specifico di ogni singola partita. In più anche negli aspetti tecnici, come nei passaggi e nei carries. Ma ho ancora tanto da imparare e questo sarà il mio focus per il prosieguo della mia carriera».

​

​

​

​

​