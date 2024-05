Gloucester-Benetton, Lamaro: «Non dovremo lasciare loro un attimo di respiro»

Dopo la sconfitta esterna contro Ulster in cui comunque i Leoni hanno raccolto due punti di bonus, i biancoverdi sono pronti a tuffarsi in Challenge Cup. Il Benetton sfiderà in semifinale gli inglesi di Gloucester sabato 4 maggio alle ore 16. Incredibilmente la partita non sarà visibile in tv, nonostante l'importanza del match, ma sarà trasmessa in diretta streaming su EPCR TV, portale ufficiale del torneo. Michele Lamaro ai microfoni di BENTV si proietta sulla prossima sfida.

​Michele si tratta di una delle settimane più importanti della stagione, come la state vivendo?

«Confermo che si tratti di una delle settimane più importanti dell’anno, in gruppo c’è tanta eccitazione ed energia per voler affrontare una partita del genere. Adesso sta a noi trasformare questa energia in azioni che portino qualcosa di positivo sabato pomeriggio e ancora in prima in allenamento».

​Lo scorso anno avete già affrontato la semifinale di Challenge Cup, quali gli insegnamenti in vista di sabato?

«L’essere arrivati anche lo scorso anno a questo punto della coppa sicuramente ha aggiunto esperienza al gruppo, inoltre sappiamo cosa significa andare a giocare fuori casa. La trasferta a Gloucester riserverà sicuramente delle insidie ma siamo più che preparati, vogliamo attaccare la partita sin dal primo secondo, non lasciare loro un attimo di respiro. Tutto ciò sarà fondamentale per imporsi sull’avversario, questa sarà la chiave della partita e gli errori li pagheremo molto caro».

​Che gara sarà sabato pomeriggio al Kingsholm Stadium?

«Sabato sarà una gara molto difficile, sono una squadra che in casa ha sicuramente una maggiore confidenza ma dobbiamo guardare a noi stessi concentrandoci sugli aspetti del gioco che dobbiamo sfruttare a nostro favore. Sicuramente sarà una partita fisica che si giocherà con i primi 8. Chi riuscirà ad essere più cinico nei momenti importanti, sarà poi la squadra che porterà a casa la partita».

​Da capitano cosa dirai ai tuoi compagni di squadra prima di entrare in campo?

«Dipenderà dai quei momenti, ci sarà una parte più emotiva ed una più tecnica. Alle volte è anche giusto concentrarsi su quelle che sono le azioni da fare e sarà importante che in quel momento saremo tutti sulla stessa pagina. Per ora ci focalizziamo maggiormente sugli aspetti tecnici, perché in avvicinamento alla gara sarà naturale far emergere gli aspetti più emozionali».