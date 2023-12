Izekor man of the match con il Perpignan: «Ora il derby con le Zebre da vincere»

Domenica di riposo per i Leoni del Benetton rugby, attesi al tradizionale doppio derby delle feste con le Zebre in campionato (la gara di andata sabato prossimo in trasferta). Alessandro Izekor, autentico mattatore del match di ieri, analizza la vittoria contro Perpignan e racconta il momento in casa biancoverde ai microfoni di BENTV.

Alessandro, che giudizio dai alla gara di ieri?

La partita è andata bene. Nel primo tempo siamo riusciti a imporci e nel secondo tempo per causa nostra abbiamo fatto un po’ di fatica nell’exit game. Però alla fine siamo riusciti a fare la quarta meta e a portare i cinque punti a casa.

Quanto avete voluto la quarta meta del bonus offensivo?

L’ultima meta è stata un’azione di istinto di Rhyno Smith e la cercavamo a tutti i costi. Lui ha eseguito gli ordini dell’allenatore.

Puoi raccontarci della tua meta partendo dalla corsia destra?

Noi terze linee durante la settimana facciamo allenamenti specifici sul come posizionarci in quelle situazioni. Nel primo tempo c’erano alcuni momenti in cui potevo mettermi più profondo. Poi quando ricevi la palla non ci pensi e vuoi andare via in campo aperto; so che sono situazioni in cui devo migliorare.

Hai vinto il player of the match dell’incontro. A che punto ti senti del tuo percorso di crescita?

Mi sento molto più confidente rispetto all’anno scorso. Si trattava del mio primo anno al Benetton Rugby e dovevo entrare nel sistema biancoverde. Quest’anno, dopo un anno di rodaggio, sono entrato a pieno nel sistema. Ma se devo essere sincero, il player of the match lo avrei lasciato a Rhyno Smith, autore di due mete.

La prossima settimana si torna in URC contro le Zebre. Che settimana sarà in vista del derby?

Si tratta di una partita che aspettavamo da tempo. I due derby sono tra le partite più importanti per la nostra stagione. Sappiamo che nel derby si determina qual è la migliore squadra italiana. Loro arrivano da risultati positivi e stanno ottenendo migliori risultati rispetto all’anno scorso. Il derby sarà spettacolare e noi cercheremo di portarlo a casa.