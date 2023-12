Ecco i Leoni (eccezionalmente in rosa) selezionati per ospitare il Perpignan

Secondo fine settimana consecutivo rivolto alla Challenge Cup per i Leoni. Domani, sabato 16 dicembre (ore 16.15) i biancoverdi continuano il loro percorso europeo tornando nel proprio stadio di Monigo. Gli avversari dei trevigiani sarà l’USAP Perpignan, formazione transalpina del TOP14 che al momento occupa la penultima piazza del suo campionato con 8 punti dopo 9 turni, frutto di due vittorie e sette sconfitte.

Sarà il secondo turno della Challenge Cup che prevede quattro giornate da disputare per ognuna delle sei squadre che fanno parte della Pool 2. I biancoverdi nella giornata inaugurale hanno perso 43-34 sul campo degli Ospreys, guadagnando un punto di bonus offensivo. A metà gennaio poi i Leoni sfideranno i Newcastle Falcons fuori casa e il Montpellier a Monigo. Perpignan una settimana fa in casa ha ceduto ai sudafricani dei Lions per 12-28 e ha 0 punti in una graduatoria che vede gli Ospreys e Montpellier primi a pari merito con 5 punti.

PRECEDENTI:

Si tratta della seconda volta tra le due formazioni in Challenge Cup. In tutto sono 11 i precedenti tra la franchigia trevigiana e la formazione francese, considerando pure gli incontri in Heineken Champions Cup. Due vittorie per i Leoni e nove per i francesi.

LA DIREZIONE ARBITRALE:

Domani a dirigere la gara ci sarà l’irlandese Eoghan Cross, assistito da Daniel Carson Daniel Carson e Robbie Jenkinson. Al TMO il connazionale Leo Colgan.

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Coach Marco Bortolami per il secondo turno di coppa opta per diversi cambiamenti nel XV titolare rispetto a quello visto contro gli Ospreys. Da segnalare che Eli Snyman ha preso parte al corso di recupero di carattere internazionale dedicato alla tecnica di placcaggio, così la sua squalifica è stata ridotta da tre a due settimane; il seconda linea è quindi disponibile. Ad estremo ritorna Rhyno Smith. I lati del triangolo allargato saranno riempiti a destra da Edoardo Padovani, mentre a sinistra c’è la conferma per Onisi Ratave. Al centro l’inedito duo è formato da Paolo Odogwu con Ignacio Brex. In mediana non si cambia: dà i tempi alla mischia Andy Uren, coadiuvato all’apertura da Jacob Umaga.

Nella mischia biancoverde avvicendamenti in prima linea: i piloni saranno a sinistra Mirco Spagnolo e a destra Tiziano Pasquali. A tallonare conferma dal 1′ per Bautista Bernasconi. In seconda linea due modifiche: Edoardo Iachizzi farà coppia con il capitano Eli Snyman che ha scontato i turni di squalifica, portati da tre a due dopo aver completato il Coaching Intervention Course. In terza linea rientra Alessandro Izekor insieme a Sebastian Negri. Il numero 8 sarà Lorenzo Cannone.

«Le scelte di formazione si sono basate soprattutto sulla necessità di turnover dopo la gara contro gli Ospreys. Avevamo qualche giocatore acciaccato e non al 100%. È una ottima opportunità per chi ha avuto meno minutaggio fino adesso, per dimostrare che è pronto. Comunque c'è continuità con la scorsa formazione; ci sono dei cambi, ma non troppi - dice coach Marco Bortolami - La decisione di giocare con Odogwu da primo centro è perché voglio vederlo più coinvolto nel gioco, ritengo che le sue qualità siano quelle di portare palla nel traffico e mettere la squadra sul piede avanzante».

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith (39)

14 Edoardo Padovani (43)

13 Ignacio Brex (74)

12 Paolo Odogwu (5)

11 Onisi Ratave (10)

10 Jacob Umaga (24)

9 Andy Uren (7)

8 Lorenzo Cannone (32)

7 Sebastian Negri (75)

6 Alessandro Izekor (20)

5 Eli Snyman (C) (31)

4 Edoardo Iachizzi (5)

3 Tiziano Pasquali (123)

2 Bautista Bernasconi (11)

1 Mirco Spagnolo (7)

A disposizione: 16 Siua Maile (14), 17 Federico Zani (76), 18 Filippo Alongi (32), 19 Niccolò Cannone (65), 20 Riccardo Favretto (30), 21 Henry Time-Stowers (18), 22 Nicolò Casilio *, 23 Leonardo Marin (15).

()= presenze in biancoverde.

*= al debutto in biancoverde

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Tomas Albornoz, Dewaldt Duvenage, Simone Ferrari, Alessandro Garbisi, Tommaso Menoncello, Giacomo Nicotera, Joaquin Riera, Scott Scrafton, Nahuel Tetaz, Manuel Zuliani.

Arbitro: Eoghan Cross (IRFU)

Assistenti: Daniel Carson (IRFU), Robbie Jenkinson (IRFU)

TMO: Leo Colgan (IRFU)

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvUSA. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su EPCRTV.

Negri avvisa i suoi: «Non sarà facile»

Così il flanker Sebastian Negri analizza la situazione ai microfoni di BENTV. Seb, come giudichi la gara di sabato scorso? “Ci sono stati tanti aspetti positivi, ma anche qualcosa da migliorare, come il nostro exit game e il gioco al piede. Inoltre la difesa da touche non si è comportata come si deve”.

L’attacco ha dato ottimi frutti, siete soddisfatti di questo aspetto? “Sì, abbiamo lavorato bene con il nostro attacco. Segnare quattro mete contro una grande squadra come gli Ospreys ci rende felici e secondo me è stato fatto un grande passo in avanti da questo punto di vista”.

Che parere ti sei fatto del girone di Challenge Cup dopo il primo turno? “La Challenge Cup è un torneo sempre più difficile con il passare degli anni. Secondo me questo fine settimana non sarà facile di fronte a una squadra importante e del calibro di Perpignan”.

Come si deve preparare la gara contro Perpignan? “Loro sono una squadra molto fisica, sono grandi e grossi come struttura. Questa settimana stiamo lavorando molto duro. Quest’anno come Benetton Rugby vogliamo creare qualcosa di speciale. Le squadre francesi sono sempre molto potenti e le fasi statiche saranno molto importanti. Dobbiamo migliorare la difesa da touche e il nostro kicking game per vincere questa partita”.

Come ti senti a livello fisico? Sabato scorso sei tornato dopo le due settimane di stop. “Per me è stato molto bello tornare in campo con il resto dei ragazzi e giocare difendendo questa maglia. A Glasgow ho preso una piccola botta in testa, ma adesso sto bene. Non vedo l’ora di giocare a Monigo di fronte ai nostri tifosi”.