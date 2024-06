"Ogni partita un'emozione": al via la campagna elettorale del Benetton rugby

Un amore senza confini, una passione smisurata e sempre più in crescita per i colori biancoverdi. “Ogni partita, un’emozione. Abbonati e vivila con noi!”: questo il claim che identifica la campagna abbonamenti del Benetton Rugby per la stagione 2024/2025. Qualche settimana fa, il club biancoverde ha chiuso l’annata 2023/2024 registrando un incremento del 39% per un totale di 69.252 appassionati biancoverdi ed una media spettatori a partita di 4.616 persone. Un legame unico tra i tifosi del Benetton Rugby e la propria squadra del cuore che da lunedì 1 luglio, con l’inizio della campagna abbonamenti, darà la possibilità di continuare, emozione dopo emozione, a rimanere al fianco dei Leoni.

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della fidelity card dei Leoni. Inoltre, esclusivamente in fase di acquisto dell’abbonamento, sarà possibile richiedere al costo di €50 la fidelity card platinum che offrirà ai possessori vantaggi esclusivi. Per coloro già in possesso della fidelity card non sarà necessaria crearne una nuova, in quanto la scadenza di tutte è fissata per il 30 giugno 2028.

L’abbonamento darà la possibilità di risparmiare e comprenderà: 9 gare di United Rugby Championship, 2 gare di EPCR Champions Cup e l’amichevole in programma il 13 settembre allo Stadio Monigo contro gli Harlequins. La campagna abbonamenti si articolerà in due fasi: la prima di prelazione riservata agli abbonati alla stagione 2023/2024 e la seconda di vendita libera aperta all’intero popolo biancoverde.

Infine, come già avvenuto dalla passata stagione, in caso di impossibilità di essere presenti ad alcune partite gli abbonati potranno cedere ad altri possessori di Fidelity Card la singola partita mediante la funzione “Cambio Utilizzatore”.​​​​

FASE 1: PRELAZIONE ESCLUSIVAMENTE RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2023/2024​

QUANDO E DOVE:

ONLINE: su Ticketone.it da lunedì 1 luglio ore 15:00 a domenica 14 luglio 2024 ore 23:59

BIGLIETTERIA IN GHIRADA (Benetton Rugby, via Nascimben 1/b – 31100 Treviso): da lunedì 1 luglio a venerdì 12 luglio 2024 dalle 15:00 alle 18:30, sabato e domenica esclusi.

​​Per gli abbonati alla stagione 2023/2024 che volessero cambiare posto verrà data la possibilità di farlo esclusivamente presso la biglietteria Benetton Rugby, via Nascimben 1/b – 31100 Treviso. Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della fidelity card dei Leoni. Inoltre, esclusivamente in fase di acquisto dell’abbonamento, sarà possibile richiedere al costo di €50 la fidelity card platinum che offrirà ai possessori vantaggi esclusivi.

FASE 2: VENDITA LIBERA​

QUANDO E DOVE:

ONLINE: su Ticketone.it da lunedì 15 luglio ore 15:00 a venerdì 13 settembre 2024 ore 20:45

BIGLIETTERIA IN GHIRADA (Benetton Rugby, via Nascimben 1/b – 31100 Treviso): da lunedì 15 luglio a giovedì 12 settembre 2024 dalle 15:00 alle 18:30, sabato e domenica esclusi. Chiusura estiva da lunedì 12 agosto a domenica 25 agosto.

BIGLIETTERIA STADIO MONIGO: Venerdì 13 settembre 2024 dalle ore 17:30 alle ore 20:45. Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della fidelity card dei Leoni. Inoltre, esclusivamente in fase di acquisto dell’abbonamento, sarà possibile richiedere al costo di €50 la fidelity card platinum che offrirà ai possessori vantaggi esclusivi.

FIDELITY CARD LEGATA ALL’ABBONAMENTO 2024/2025

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card del Benetton Rugby. La data di scadenza della fidelity card, sia per quelle sottoscritte in passato che per quelle nuove, è fissata per il 30/06/2028. Invitiamo tutto il popolo biancoverde a dotarsi della Fidelity Card anche in vista della vendita dei biglietti per le singole gare per sfruttare gli imperdibili vantaggi.

BENETTON RUGBY SUPPORTERS CLUB:

Durante le giornate di abbonamento, presso il centro sportivo “La Ghirada”, sarà possibile anche sottoscrivere la tessera per entrare a fare parte del Benetton Rugby Supporters Club.

