Benetton rugby, Filippo Drago rinnova fino al 2025

Il Benetton Rugby è felice di annunciare il rinnovo contrattuale di Filippo Drago fino al 30 giugno 2025, con l'opzione per il prolungamento dell'intesa fino al 30 giugno 2026. Drago è un giovane prospetto dalle interessantissime qualità tecniche. Solidissimo in fase difensiva e con un arsenale offensivo in piena crescita, Drago fornirà un'alternativa molto importante tra i trequarti biancoverdi.

Nato a Treviso il 24 dicembre 2001, Filippo Drago è un centro molto abile sia in fase offensiva che difensiva. Formatosi passando per il Centro di Formazione Permanente di Treviso e attraversato il cammino in Nazionale Under 17 e Under 18, si è messo in mostra nel Sei Nazioni Under 20 del 2021. Drago nella stagione 2020/21 è stato inoltre un punto fisso del Mogliano Rugby nel TOP10, avendo disputato 13 partite, segnando tre mete e tenendo un livello di prestazione elevatissimo per un giovane della sua età. Diviso tra Mogliano e Benetton in veste di permit, nella stagione 2021/2022 – alle prime armi con il rugby internazionale dei più grandi – ha conquistato diversi caps con la prima squadra dei Leoni grazie ad un apporto costante in tutti e due i lati del campo. Nelle ultime due annate si è ritagliato un ottimo spazio tra le rotazioni dei biancoverdi, mostrando buonissime cose e tanti margini di crescita. Drago ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, arrivando a raccogliere fino a oggi 20 apparizioni e una meta con i Leoni. Per lui anche un cap con l'Italia A. Drago arricchisce il plotone di centri a disposizione dello staff tecnico di coach Marco Bortolami.​

«Sono felice di continuare il mio percorso qui in Benetton, squadra della mia città dove sin da piccolo sognavo giocarci. Darò il massimo per continuare ad aiutare la squadra e nelle occasioni in cui avrò la fortuna di entrare in campo» commenta Filippo Drago.

«Siamo lieti di annunciare il rinnovo del contratto di Filippo. Drago ha dimostrato costantemente il suo valore sul campo e la sua dedizione alla squadra. Questo rinnovo è il riconoscimento del suo impegno e delle sue prestazioni ogniqualvolta sia stato chiamato in causa. Con la partecipazione alla Champions Cup, la prossima stagione il livello si innalzerà ulteriormente e con esso anche il dispendio di energie: presupposto che ci impone di dover disporre di più opzioni in ciascun reparto. Considerata l’età, il percorso di crescita di Filippo è in pieno atto e siamo certi che saprà ripagare la fiducia che la società ha riposto il lui» spiega Antonio Pavanello, dg dei Leoni.

​

​