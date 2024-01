Esordio a Monigo l'11 febbraio per la franchigia femminile del Benetton rugby

Il Benetton Rugby è lieto di comunicare che domenica 11 Febbraio alle ore 14:00 allo Stadio Monigo la franchigia femminile giocherà la seconda giornata della Latin Cup contro l’Iberians Valencia. Il primo round era andato in scena lo scorso 7 gennaio a Barcellona, match nel quale la neonata franchigia femminile aveva espugnato il campo delle Iberian Sitges per 12-19.

Si tratta del secondo appuntamento del progetto tecnico federale, nell’ambito dedicato al gioco femminile di alta prestazione. Una progettualità congiunta con la Federazione spagnola (FER) ed il sostegno della federazione internazionale World Rugby, con l’obiettivo di aumentare ed accelerare l’esposizione verso l’alta prestazione per le migliori giovani di potenziale interesse per la Squadra Nazionale Maggiore. Allo stesso tempo, garantire maggiori occasioni di confronto con contesti internazionali d’élite anche ai ruoli tecnici provenienti dal percorso di formazione federale. Nel frattempo il gruppo sta proseguendo la preparazione in vista della gara, svolgendo le sedute d’allenamento presso gli impianti di Valsugana Rugby Padova, Villorba Rugby (1 Febbraio), Benetton Rugby (7 Febbraio). In occasione della gara di domenica 11 Febbraio l’ingresso allo Stadio Monigo sarà gratuito dalle ore 12:30.