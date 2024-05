Benetton, la lista dei 32 Leoni convocati per le due gare in Sudafrica

Lunedì pomeriggio il Benetton Rugby ha lasciato il centro sportivo de “La Ghirada” alla volta dell’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia da cui la squadra prenderà il volo direzione Durban. In Sudafrica i Leoni affronteranno gli Hollywoodbets Sharks sabato 11 maggio alle 16:05 e i Vodacom Bulls sabato 18 maggio alle 14:00. Di seguito la lista dei 32 atleti selezionati per la trasferta in Sudafrica:

AVANTI

Aminu Destiny (Mogliano Veneto Rugby)

Bautista Bernasconi

Lorenzo Cannone

Niccolò Cannone

Riccardo Favretto

Simone Ferrari

Toa Halafihi

Edoardo Iachizzi

Alessandro Izekor

Gianmarco Lucchesi

Sebastian Negri

Giacomo Nicotera

Giulio Marini (Mogliano Veneto Rugby)

Tiziano Pasquali

Scott Scrafton

Eli Snyman

Mirco Spagnolo

Federico Zani

Giosuè Zilocchi

TREQUARTI

Tomas Albornoz

Ignacio Brex

Giacomo Da Re

Dewaldt Duvenage

Alessandro Garbisi

Leonardo Marin

Ignacio Mendy

Tommaso Menoncello

Onisi Ratave

Rhyno Smith

Jacob Umaga

Andy Uren

Marco Zanon

Indisponibili: Malakai Fekitoa, Thomas Gallo, Sam Hidalgo-Clyne, Marco Lazzaroni, Ivan Nemer, Paolo Odogwu, Federico Ruzza, Nahuel Tetaz Chaparro, Henry Time-Stowers, Manuel Zuliani.

