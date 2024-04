Benetton rimonta nel finale ma lascia punti pesanti sul campo dell'Ulster (38-34)

Ulster capitalizza tutto e sbaglia poco, con magistrale cinismo. Il Benetton invece concede troppo in difesa, sbaglia troppo (soprattutto alla voce calci) ed esce dal campo con il rimpianto di una superiorità che a conti fatti era apparsa netta nella prima parte di partita. Alla fine i nordirlandesi vincono 38-34 e i Leoni abbandonano il Kingspan Stadium di Belfast con due punti. Oro colato per come si era messa ma forse troppo poco per restare agganciati ai playoff (tenendo conto che alle porte c'è la doppia trasferta in terra sudafricana). Ora la testa è già alla semifinale di Challenge cup di sabato 4 maggio con Gloucester, un appuntamento con la storia da non mancare e in cui bisognerà dimostrare maggiore concentrazione e più determinazione.

​CRONACA PARTITA

Nelle battute iniziali della gara i Leoni guadagnano subito un punizione in mischia e entrano nella metà campo di casa. I biancoverdi costruiscono una bellissima azione con tante fasi e ben congeniata, fino a trovare il varco perfetto con Smith che indovina l'assist per Tommaso Menoncello, che va in tuffo sulla bandierina a segnare. Umaga dall'angolo va a un soffio dalla trasformazione. I nordirlandesi non si fanno intimorire e recuperano subito con la meta di Stewart, servito dall'offload di Cooney. Lo stesso Cooney trasforma. Il Benetton vince un'altra mischia e dalla touche sui cinque metri Marin va ad un passo dalla meta, ma sullo slancio tocca la linea di fondo. I Leoni restano in attacco e conquistano una punizione da posizione centrale e Jacob Umaga non sbaglia. Altro piazzato a disposizione degli ospiti da metà campo, però il calcio di Umaga non arriva ai pali. Ulster è cinica e piazza la seconda meta con la carica di Crothers dopo l'avanzamento di un indemoniato Cooney. Lo stesso Cooney converte dalla piazzola. I padroni di casa sono più reattivi sui palloni aerei e con la corsa di Stockdale realizzano la terza marcatura pesante a un soffio dal 40'. Cooney è ancora preciso e Ulster chiude il primo tempo avanti 21-8.

​Inizia la ripresa e Niccolò Cannone subentra a Scrafton. I biancoverdi sono astuti a recuperare un ovale vagante, Uren è bravo a scappare via agli avversari, serve la corrente Jacob Umaga che va sulla bandierina a schiacciare. Lo stesso Umaga non trasforma. Ulster risponde colpo su colpo e sigla la quarta meta per il punto di bonus con la meta di Addison al largo a sfruttare un vantaggio. Cooney è perfetto dalla piazzola e Ulstermen che scappano oltre i due break (28-13). Coach Bortolami decide di cambiare quattro uomini: Nemer, Lucchesi, Pasquali e Halafihi per Gallo, Nicotera, Ferrari e Lamaro. La gara è scoppiettante e i Leoni riescono a trovare un'altra meta: ottima trasmissione dell'ovale, Menoncello si libera di un uomo e apre per Toa Halafihi che schiaccia in meta, autore della meta del punto di bonus offensivo. Albornoz trasforma. Subentra Garbisi per Uren. I Leoni rientrano in partita con la meta da grande opportunista di Ivan Nemer a strappare l'ovale in area di meta agli avversari. Albornoz trasforma. Benetton che però incassa una meta poco dopo con la spinta di Izcuchukwu. Cooney è infallibile. Ancora Cooney calcia un piazzato da facile posizione e nordirlandesi a +11 (38-27). Spazio anche per Drago al posto di Zanon. Il Benetton non molla e di rabbia colleziona una meta pesante perché vale anche il punto di bonus difensivo: Marshalla viene ammonito per falli ripetuti di Ulster a pochi passi dalla linea di meta propria: Tomas Albornoz è fulmineo a battere velocemente la punizione e incorna per la meta. L'apertura argentina trasforma e la partita finisce 38-34 per Ulster. Una buona Benetton torna dall'Irlanda del Nord con due punti di bonus molto utili in ottica classifica.

IL TABELLINO

Marcature: 5' meta Menoncello, 15' meta Stewart tr. Cooney, 24' p. Umaga, 32' meta Crothers tr. Cooney, 39' meta Stockdale tr. Cooney; 46' meta Umaga, 49' meta Addison tr. Cooney, 56' meta Halafihi tr. Albornoz, 62' meta Nemer tr. Albornoz, 65' meta Izuchukwu tr. Cooney, 73' p. Cooney, 80' meta Albornoz tr. Albornoz.

​Note: Cartellino giallo a Marshall all'80' (ULS). Trasformazioni: Ulster Rugby 5/5 (Cooney 5/5); Benetton Rugby 3/5 (Umaga 0/2, Albornoz 3/3). Punizioni: Ulster Rugby 1/1 (Cooney 1/1); Benetton Rugby 1/2 (Umaga 1/2). Man of the match: John Cooney (ULS).

​Ulster Rugby: 15 Mike Lowry, 14 Rob Baloucoune, 13 Will Addison (74' Luke Marshall), 12 Stuart McCloskey, 11 Jacob Stockdale (43' Ethan McIlroy), 10 Billy Burns, 9 John Cooney (76' Dave Shanahan), 8 David McCann, 7 Reuben Crothers, 6 Dave Ewers (57' Greg Jones), 5 Alan O'Connor (C) (64' Cormac Izuchukwu), 4 Harry Sheridan, 3 Scott Wilson (64' James French), 2 Tom Stewart (74' John Andrew), 1 Eric O'Sullivan (53' Andrew Warwick). Head Coach: Richie Murphy.

​Benetton Rugby: 15 Jacob Umaga, 14 Leonardo Marin, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon (76' Filippo Drago), 11 Rhyno Smith, 10 Tomas Albornoz, 9 Andy Uren (57' Alessandro Garbisi), 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c) (48' Toa Halafihi), 6 Alessandro Izekor, 5 Edoardo Iachizzi (64' Riccardo Favretto), 4 Scott Scrafton (40' Niccolò Cannone), 3 Simone Ferrari (52' Tiziano Pasquali), 2 Giacomo Nicotera (47' Gianmarco Lucchesi), 1 Thomas Gallo (52' Ivan Nemer, 74' Thomas Gallo). Head Coach: Marco Bortolami.

​Arbitro: Sam Grove-White (SRU).

Assistenti: Robbie Jenkinson e Padraig Reidy (IRFU).

TMO: Sean Brickell (WRU).