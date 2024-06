Lautaro Bazan Velez sarà un nuovo Leone biancoverde

Il Benetton Rugby è lieto di annunciare un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. La franchigia biancoverde è felice di confermare l'ingaggio di Lautaro Bazan Velez. Il trequarti argentino di 28 anni ha firmato un contratto che lo legherà alla franchigia biancoverde dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione sportiva successiva. Bazan Velez è il quinto acquisto della campagna di mercato 2024/2025 del Benetton Rugby. Si tratta di un mediano di mischia in piena fase di sviluppo della sua carriera. Possiede una spiccata velocità, un ottimo gioco al piede e una costante precisione al passaggio: il Pumas garantirà una preziosa risorsa in più tra i trequarti.

LA CARRIERA

Il mediano di mischia è nato a Cordoba in Argentina il 24 febbraio 1996. Alto 173 cm per 80 kg, Bazan Velez si mette in mostra proprio nel Cordoba Atletico nella stagione 2014/2015 alla competizione Nacional de Clubes. Si specializza nel rugby a 7, giocando nel 2014 e nel 2015 il mondiale under 20 di categoria con i Pumitas. Si destreggia in diverse competizioni con l’Argentina Seven e con essa vince un bronzo olimpico a Tokyo 2020, in squadra con il Leone Kiki Mendy. Bazan Velez è un mediano di mischia che attacca velocemente la linea difensiva e detta i tempi alla squadra. In parallelo con il Seven, è stato spesso convocato anche con l’Argentina XV, poi ha accumulato presenze con i Jaguares di Buenos Aires, senza mancare il suo impegno con il club della città natale del Cordoba Athletic. Bazan Velez si fa notare anche oltreoceano e nel 2022 accetta l'offerta: si trasferisce in Europa, precisamente in Italia al Rovigo Rugby. Disputa due annate con i rodigini, totalizzando 22 presenze e 4 mete complessive. L'anno scorso, nel 2023 è stato un protagonista fondamentale nella formazione dei bersaglieri che si aggiudicano lo Scudetto.

Ex Pumitas, nel 2021 inizia a entrare nel giro della nazionale argentina. Conquista fiducia e diverso spazio, imponendosi con la maglia dei Pumas e mostrando le sue qualità tecniche e fisiche in tante vetrine internazionali. L'esperienza più suggestiva la vive al Mondiale 2023, insieme al nuovo compagno biancoverde Thomas Gallo, collezionando sei presenze nella rassegna iridata che ha visto l'Argentina chiudere al quarto posto. Con l'Argentina ha totalizzato 14 caps. A suggellare il suo percorso anche un'apparizione con la storica rappresentativa dei Barbarians. Lautaro, insieme ai Leoni Albornoz, Bernasconi, Gallo e Mendy, è stato appena convocato dalla Nazionale Argentina per il Rugby Championship ed arriverà a Treviso nei prossimi mesi al termine degli impegni con i Pumas.

«Quando ho saputo che il Benetton Rugby era interessato a me ho provato una gioia immensa ed al tempo stesso un grande desiderio di cominciare presto questa nuova avventura. Il club, la sua storia e ciò che rappresenta per la città mi hanno spinto ad accettare; inoltre, gli straordinari giocatori presenti in rosa mi consentiranno di crescere come giocatore e come persona. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per guadagnarmi un posto in campo e rendermi utile alla squadra» ha dichiarato Lautaro Bazan Velez, rinforzo dei Leoni in vista della prossima stagione.

«Con soddisfazione annunciamo l'acquisto di Bazan Velez: mediano di mischia di talento ed esperienza che andrà a rinforzare il reparto dopo le partenze di Duvenage ed Hidalgo-Clyne. Crediamo che Lautaro possegga le qualità giuste per il livello in cui competiamo; siamo fiduciosi che il suo arrivo porterà un valore aggiunto alla squadra e che ci aiuterà a proseguire il percorso di crescita che il gruppo ha, anche nella stagione appena terminata, dato prova di portare avanti con soddisfacenti risultati» spiega il direttore generale Antonio Pavanello.