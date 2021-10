Il Castellana domina

Ci si aspettava una partita equilibrata tra due compagini ancora alla ricerca di una certa continuità di gioco e così è stato. Anche se a farla da padrone è stata la difesa dei padroni di casa che nulla hanno lasciato, nemmeno le briciole, ai padovani. A un primo tempo dove gli universitari hanno anche avuto il possesso per più di mezz'ora senza riuscire a sfondare, merito appunto anche dell'ottima difesa gialloblu, il secondo tempo ha visto un netto predominio dei castellani che, con due invenzioni, sono riusciti a marcare due volte in meta con la ciliegina di un calcio trasformato. Il Cus Padova a quel punto ha perso la bussola e non è riuscita più a imporre il suo gioco. A quel punto i trevigiani si sono limitati a controllare il match senza correre rischi, tanto che sembrava di assistere ad un allenamento. Ora una breve pausa per recuperare le energie fisiche e mentali e poi avanti con la prossima partita.

Il tabellino

Castellana Rugby - Cus Padova: 15 - 0

Marcatori: Pt. 9' meta Pandocchi, 20' cp Rampado, 35' meta Giacometti tr Rampado.

Castellana Rugby: Pandocchi; Giacometti, Crosato, Bulla; Fornarolo; Rampado, Milan; Ciatto; Tesser, Pellizzari; Bellù, Dalan; Simionato, Faganello, Gazzola. All. Ferraro

Cus Padova: Pietrantoni; Crivellaro, Giudicianni, Cagnin; Bortolato; Scagnolari, Zaffagnini; Gesuato; Zatta, Galante; Scanferla, Malerba; Fantin, Bianchi, Griggio. All. Faggiotto

Arbitro: Fagiolo di Rimini

Note: Primo Tempo: 0 - 0.