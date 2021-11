Che fosse dura lo si sapeva, ma oggi i ragazzi di Ferraro hanno portato a casa una vittoria di carattere, non mollando mai sotto i ripetuti attacchi dei Caimani, che con il passare del tempo si sono un po' spenti, andando in confusione. I castellani hanno fatto vedere una chiusa performante, una touche sempre presente, e una difesa superba. Le qualità che gli hanno permesso di vincere fuori casa contro Mirano e Padova. Ai Caimani serviva una vittoria per il morale e la classifica ma, alla fine, ha trionfato la squadra con più voglia di vincere.

I tabellini

Castellana Rugby – Caimani Viadana: 15 – 12

Marcatori: Pt. 24' meta Galeotti tr. Manghi, 18' cp Rampado F.; St 2' meta Di Fiore, 24' meta Pandocchi tr Rampado F., 38' mesta Giacometti. Castellana Rugby: Pandocchi; Giacometti, Crosato, Bulla, Fornarolo; Rampado F., Scapin; Ciatto, Tesser, Pellizzari; Bellù, Dalla; Simionato, Rampado T., Zordan. All. Ferraro.

Caimani Viadana: Ferro; Scardamaglia, Zaridze, Sarzi, Panizzi; Paternieri, Mezza; Manchi, Iedà, Di Fiore; Artoni, Davolio; Fiorentini, Galeotti, Buizza. All. Pavan.

Arbitro: Righetti di Verona.

Note: Primo Tempo: 3 - 7. Cartellini gialli: Pt 35' Pelizzari. Calciatori: Rampado 2/3; Manghi 2/4.