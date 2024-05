Gran premio sportivi di Badoere, ad Andrea Montagner la 55esima edizione

Prima vittoria stagionale per il 18enne friulano Andrea Montagner, portacolori del Team trevigiano Borgo Molino-Vigna Fiorita, nella 55^ edizione del Gran Premio Sportivi di Badoere svoltasi mercoledì 1 maggio nella celeberrima località trevigiana in occasione della 57^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp. Il vincitore, nato il 15 febbraio del 2006, ha preceduto per distacco l’altro friulano Martin Gris, dell’altra compagine trevigiana, Industrial Forniture Moro-C&G Capital. E’ stata una gara molto bella e combattuta quella che è stata messa a punto dal Centro Sportivo Libertas Scorzè con la collaborazione del Comune di Morgano, che ha avuto per protagonisti 117 corridori e che si sono dati battaglia su l'impegnativo percorso.

La competizione, seguita dal mitico Gilberto Simoni, ospite d’onore, è stata caratterizzata da diversi tentativi di allungo che, però, non sono andati a buon fine per l’attento controllo del gruppo. La fase decisiva della gara è avvenuta al penultimo giro quando quindici atleti hanno distanziato il gruppo e si sono portati in avanscoperta. Ma all’ultima tornata Montagner non è stato a guardare ed ha inserito la quinta marcia staccando il resto della compagnia e giungendo tutto solo a braccia alzate al traguardo tra gli applausi del numerosissimo pubblico.

Alle sue spalle, con un ritardo di 26”, è arrivato Martin Griss che in volata ha regolato il resto della compagnia precedendo il compagno di squadra Thomas Tottolo. Montagner, che nel 2023 era stato tra i protagonisti nella prova in linea agli Europei di Drenthe ed aveva collezionato cinque vittorie, è arrivata quindi la prima affermazione del 2024 dopo il secondo posto centrato in Abruzzo a Trasacco (l’Aquila) il 13 aprile scorso nella Trasacco-Trasacco e un terzo piazzamento il 14 aprile a Notaresco (Teramo) nella classifica Generale del Giro d’Abruzzo. A loro vanno aggiunti 3 quinti, 2 settimi e 1 ottavo piazzamenti.

Protagonisti dell’appuntamento di Badoere di Morgano sono stati i corridori del Borgo Molino-Vigna Fiorita che hanno piazzato tre atleti e l’Industrial Forniture Moro-C&G Capital e la Società Ciclistica Valeggio con due a testa ai primi dieci posti della classifica. A premiare i vincitori della 55^ edizione del Gran Premio Sportivi di Badoere sono stati il Sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla, lo stesso Gilberto Simoni e il Presidente del Consorzio dell’Asparago di Badoere Igp.

Arrivo: 1. Andrea Montagner (Borgo Molino-Vigna Fiorita) km 114 in 2h34’41 media 44,219; 2. Martin Gris (Industrial Forniture Moro-C&G Capital) a 26”; 3. Thomas Tottolo (id); 4. Luca Vaccher (Borgo Molino-Vigna Fiorita) 5. Tommaso Zandonà (Società Ciclistica Valeggio); 6. Lorenzo Cordioli (id); 7. Nicolò Casagrande (Borgo Molino-Vigna Fiorita); 8. Federico Flaviani (Gottardo Giochi Caneva); 9. Christian Pighin (Team Tiepolo Udine); 10. Riccardo Uderzo (Postumia 73 Dino Liviero).