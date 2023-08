Rinforzo per il Mogliano Rugby: arriva il nazionale under 20 Dewi Passarella

Tra le fila del Mogliano Veneto Rugby, per la stagione 2023/24, ci sarà anche Dewi Passarella, trequarti centro che ha disputato lo scorso Mondiale under 20 in Sudafrica con la Nazionale Italiana. Nato a Mirano, classe 2003, inizia a giocare in under 10 con il Rugby Riviera. In under 14 colleziona parecchie convocazioni nelle selezioni del Comitato Regionale Veneto.

Esploso nell'under 16

Passarella esplode poi in under 16 nel ruolo di secondo centro e nel 2019 viene selezionato tra i migliori talenti nazionali per il Centro di Formazione di Treviso. Ha in seguito indossato la maglia del Rugby Tarvisium e nel 2022 ha vinto con la nazionale, nel 6 Nazioni Under 20, tre partite su 5 giocando in ogni occasione.

Entra a far parte del settore giovanile biancoverde del Benetton Rugby e sempre con la Nazionale under 20 partecipa alle Summer Series 2022. Ora, come detto, da Treviso arriva a Mogliano dopo avere concluso la sua avventura Mondiale, dove può vantare di aver messo a segno la prima meta di questa edizione sudafricana e un hat trick (3 mete segnate) nel match conclusivo contro il Giappone, che ha regalato all'Italia la permanenza nel primo gruppo delle nazionali mondiali.

«Sono entusiasta di unirmi al gruppo e di iniziare questo nuovo percorso con il Mogliano - ha detto Passarella -, voglio da subito mettermi in gioco e far vedere le mie potenzialità allo staff e alla squadra, non vedo l'ora di mettermi alla prova insieme ai mie nuovi compagni».