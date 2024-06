Giro d’Italia Next Gen, al via due team della provincia di Treviso

Due team della provincia di Treviso al via del Giro d’Italia Next Gen. Il via oggi, 9 giugno, da Aosta, terminerà domenica prossima a Forlimpopoli. In più ci sono anche Alessandro Pinarello della Bardiani, di Giavera del Montello, vincitore del Palio del Recioto, e Alessandro Borgo (Ctf Friuli Victorius) di Pieve di Soligo. Gli atleti dell’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol che partecipano al Giro Next Gen: Edoardo Zamperini, il capitano, e in ordine alfabetico Gianmarco Carpene, Marco Di Bernardo, Simone Griggion, Riccardo Perani e Luca Rosa. Con il general manager Luciano Marton, Filippo Rocchetti si porta appresso il collega Mauro Busato, il meccanico Gabriele Donadi e i massaggiatori Simone Piccolo, che ha già fatto parte alla trasferta della Ronde de L’Isard e Davide Anastasia.

Il direttore Filippo Rocchetti alla vigilia della partenza. «Ci siamo allenati bene con tenacia e costanza, abbiamo completato la nostra preparazione grazie al raduno effettuato in altura, ed ora siamo pronti per il Giro Next Gen. Sarà di sicuro un’ottima vetrina per i nostri ragazzi, che affronteranno tappa dopo tappa una grande esperienza con i migliori atleti del panorama ciclistico italiano».

Edoardo Zamperini, 21 anni, veronese di Azzago di Grezzana, 21 anni, è rientrato domenica all’agonismo alla Coppa della Pace, dopo essere stato fermo un mese per la frattura della clavicola sinistra riportata nella caduta alla Ronde de L’Isard nell’ultima discesa che l’avrebbe portato a vincere sicuramente la tappa e a sognare un posto sul podio: per lui, in questa stagione, ci sono quattro top five (tra cui due secondi posti alla Torino-Biella e all’arrivo al fotofinish del Trofeo Franciacorta: terzo a Mercatale) e altrettante top ten. Nel Giro d’Italia dello scorso anno è stato per tre giorni in maglia azzurra simbolo del Gran Premio del Montagna.

Riccardo Perani, 20 anni di Ospedaletto, in provincia di Brescia, si presenta con quattro piazzamenti nei cinque, tra cui il quarto posto della prima tappa della Ronde de L’Isard, terzo a Castelfidardo e quinto a Mercatale e a Castello Roganzuolo e cinque piazzamenti nei primi dieci. Simone Griggion, 21 anni di Asolo, ha vinto a Ceresara (Matteo Zurlo secondo) e quarto a Mercatale.

Marco Di Bernardo, che ha già fatto l’anno scorso il Giro Next Gen con l’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, è arrivato 19° nella nostra tappa di Povegliano. Ha diviso bici e studio diplomandosi nei giorni successivi al Giro. 20 anni di Carpacco di Dignano (Udine), quest’anno vanta il terzo posto a Castello Roganzuolo, ottavo a Fucecchio (dove ha vinto Federico Guzzo), nono a Triesubaise (Ronde de L’Isard, prima tappa) e due giorni dopo 15° posto nella tappa che finiva a Saverdin.

Gianmarco Carpene e Luca Rosa sono uomini di grande affidabilità per l’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol: Carpene, ventenne veronese di Progno, è arrivato 11° al Gran Premio della Liberazione a Roma. Luca Rosa, 19 anni, cuneense di Comeliano d’Alba, ha fatto vedere che nelle corse a tappe ci sa fare per le sue attitudini di agonista.

La Zalf Euromobil Désirée Fior schiererà al via sei atleti: Cesare Chesini, Federico Iacomoni, Stefano Leali, Dennis Lock, Lorenzo Ursella e Giovanni Zordan: questi i sei corridori scelti e preparati appositamente per la corsa rosa dai DS Gianni Faresin, Renato Caramel e Michele Corrocher che saranno seguiti anche dal massaggiatore Graziano Zanchetta e dal meccanico Ivano Gemin.

«Il Giro è la corsa di riferimento per il movimento Under 23 internazionale. Sappiamo che andremo a confrontarci con i migliori talenti al mondo di questa categoria e per questo non abbiamo lasciato nulla al caso. Purtroppo incidenti e infortuni ci hanno un po’ rallentati nella prima parte di stagione ma nelle ultime settimane, al culmine della preparazione per questo appuntamento, abbiamo visto degli ottimi segnali di crescita da parte di tutta la squadra. I piazzamenti di Cesare Chesini in Coppa delle Nazioni con la maglia azzurra, di Dennis Lock alla Coppa della Pace e di Giovanni Zordan a Fiorano ne sono gli esempi più evidenti» ha sottolineato il direttore sportivo Gianni Faresin alla vigilia della lunga trasferta che porterà i protagonisti del Giro d'Italia Next Gen da Aosta a Forlimpopoli. «Abbiamo scelto di schierare un sestetto completo per essere pronti a tutte le situazioni di corsa che si presenteranno lungo gli oltre 1.000 chilometri in programma. I nostri punti di riferimento in salita saranno senza dubbio Cesare Chesini e Dennis Lock. Per gli arrivi in volata ci affideremo a Lorenzo Ursella, mentre Zordan e Leali avranno il compito di inserirsi nelle fughe con la libertà di inventare qualche colpo a sorpresa. Infine, ci attendiamo molto anche da Federico Iacomoni che, dopo l'infortunio, si è preparato per tornare competitivo proprio a partire da questo appuntamento: lui avrà carta bianca con la consapevolezza che la sua stagione 2024 inizierà sul serio dalla crono di Aosta».

Queste le tappe del Giro d'Italia Next Gen

09.06 - 1^ Tappa - Aosta - Aosta - 8,8 km (ITT)

10.06 - 2^ Tappa - Aymavilles - Saint Vincent - 105 km

11.06 - 3^ Tappa - Verrès - Pian della Mussa - 134 km

12.06 - 4^ Tappa - Pertusio - Borgomanero - 139 km

13.06 - 5^ Tappa - Bergamo - Cremona - 138 km

14.06 - 6^ Tappa - Borgo Virgilio - Fosse - 172 km

15.06 - 7^ Tappa - Montegrotto Terme - Zocca - 180 km

16.06 - 8^ Tappa - Cesena - Forlimpopoli - 137 km