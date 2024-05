Assolo straordinario, Andrea Vendrame vince la 19ª tappa del Giro d'Italia

Joker, come è soprannominato, ha colpito. L'unico trevigiano in gara, il 29enne Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha vinto, con un assolo solitario, la diciannovesima tappa del Giro d'Italia 107, la Mortegliano-Sappada di 157 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Pelayo Sanchez (Movistar Team) e Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost). Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

1 - Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - 157 km in 3h51'05", media di 40.764 km/h

2 - Pelayo Sanchez (Movistar Team) a 54"

3 - Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) a 1'07"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 - Daniel Felipe Martinez (Bora - Hansgrohe) a 7'42"

3 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 8'04"

Il vincitore di tappa Andrea Vendrame, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: «Avevo come obiettivo questa tappa fin da inizio Giro. Era importante entrare nella fuga di giornata, da lì mi sono gestito. Ho attaccato in discesa, rischiando, ho visto che avevo un buon vantaggio e ho continuato a spingere. E' un'emozione speciale perchè ho vinto vicino a casa».

È la quinta vittoria di un atleta italiano, come quelle della maglia rosa Tadej Pogačar. L’atleta di Santa Lucia di Piave è rinato dopo l’incidente accaduto il 7 aprile 2016 quando correva con la Zalf Euromobil Désirée Fior accaduto a San Martino di Colle Umberto quando si stava allenando: con il volto sfondò il vetro di un’auto in movimento. Forse Ottavio Bottecchia l’avrà miracolato. La carriera di Andrea Vendrame sembrava finita. Invece dopo l’incidente arrivò terzo all’Europeo e passò professionista nel 2017. Il 31 maggio 2019 Andrea Vendrame ebbe la jella che più jella non si può nella tappa Treviso-San Martino di Castrozza quando nell’ultima scalata verso l’arrivo, rimase vittima di un incidente meccanico e la vittoria sorrise a Esteban Chaves L’ecuadoriano Richard Carapaz difese saldamente la maglia rosa. Il 10 giugno 2021 ha vinto per distacco la prima tappa della Route d'Occitanie-La Dépêche du Midi. Ha preceduto il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education-NIPPO) e l'altro italiano Jacopo Mosca (Trek-Segafredo). Nel 2019, Vendramix, così lo ha ribattezzato il diesse Marco Zen - ex professionista- ai tempi della Marchiol, ha vinto la quarta tappa del Circuito de La Sarthe e il Tro-Bro Léon.