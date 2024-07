Giro della Valle d’Aosta, al via anche Edoardo Zamperini della Trevigiani

Al Giro della Valle d’Aosta, in programma dal 17 al 21 luglio, ci sarà anche una selezione azzurra guidata da Marino Amadori. Il corridore più rappresentativo sarà il campione italiano under 23, Edoardo Zamperini della Uc Trevigiani Energiapura Marchiol e da Cesare Chesini della Zalf Euromobil Désirée Fior, che ha vinto domenica la Pessano-Roncola con arrivo in salita (quest’anno secondo al Tortoli e già in nazionale per la Corsa della Pace), a caccia di conferme in ambito internazionale per guadagnarsi definitivamente un posto in vista del Tour de l’Avenir (18-24 agosto) ed eventuale Europeo (Fiandre-Belgio dal 11 al 15 settembre) e Mondiale venerdì 27 settembre che si svolgerà a Zurigo. L’obiettivo è dare una possibilità a quei ragazzi che meritano e le cui squadre, tuttavia, non partecipano alla storica gara a tappe.

Assieme a Zamperini ci sono Filippo Agostinacchio della Beltrami Tra-Tre Colli (undicesimo al campionato italiano), Simone Roganti della Mg.K Vis (settimo al campionato italiano e secondo nella classifica generale del Giro del Veneto) e infine Giuseppe De Laurentiis della Aran Cucine-Vejus. Una squadra di scalatori e attaccanti che può provare a conquistare un successo di tappa. Commissario tecnico il valido Marino Amadori, ex professionista e regista della nazionale di Alfredo Martini.

Decisive per la classifica finale la terza frazione da Sarre a Pré Saint Didier, 129 km con le salite di prima categoria di Verrogne, 1.586 metri, e Colle San Carlo a quota 1.951 prima dell'arrivo a Pré St. Didier Verrand. Il tappone è, la Saint Vincent-Ayas (Champoluc) di 163 chilometri con le salite di Payé, Perloz, Col d'Arlaz, Col Tzecore e Col de Joux. Giornata conclusiva domenica 21, con la collaudata Valtournenche - Breuil Cervinia, 95 chilometri durante i quali bisognerà scalare i venti chilometri del Col San Pantaléon prima dell'ascesa finale verso Breuil a quota duemila metri.