Giro del Veneto, a Badoere sprint vincente di Lorenzo Ursella

Sprint vincente di Lorenzo Ursella nella terza tappa del 32° Giro del Veneto, la Romano d'Ezzelino-Badoere, valida come Memorial Cipriano Chemello. Il portacolori della Zalf Euromobil Fior, anticipa il compagno di squadra Giovanni Zordan e Matteo Baseggio (Trevigiani Energiapura Marchiol). Lorenzo Ursella è friulano di Buja, come Alessandro De Marchi e Jonathan Milan; Giovanni Zordan è vicentino di Lugo che vanta un terzo e un quarto e sesto alla Popolarissima e Fiorano. È anche maglia gialla, leader della classifica dei traguardi volanti. Lorenzo Ursella ha realizzato in questa stagione due terzi posti a Nerviano e alla Vicenza-Bionde. Questa è la terza vittoria della Zalf Euromobil Désirée Fior e il quarto secondo posto. Al comando della classifica rimane Sergio Meris della MBH Bank Colpack Ballan CSB, quarto il campione italiano under 23 Edoardo Zamperini (Trevigiani Energiapura Marchiol). Nel finale si è verificata una caduta a poco meno di 3 chilometri dall'arrivo.

Ordine d’arrivo

1° Lorenzo Ursella (Zalf Euromobil Désirée Fior)

2° Giovanni Zordan (Zalf Euromobil Désirée Fior)

3° Matteo Baseggio (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)

Classifica generale

1° Sergio Meris (MBHBank Colpack)

2° Andrea Debiasi (Rime Drali) a 35″

3° Benjamin Granger (Mg K Vis)

4° Edoardo Zamperini (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)

5° Seppe De Clerq (Alfasun Basso Flandres)

6° Nicolò Garibbo (Team Technipes)

7° Simone Raccani (Zalf Euromobil Désirée Fior)

8° Giovanni De Carlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)

9° Lorenzo Masciarelli (MBHBank Colpack Ballan)

10° William Harding (Zappi Racing Team)