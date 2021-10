I Cadetti del Mogliano vincono il derby con la Castellana

Partita disputata al campo tre a causa della presenza di un concentramento del Minirugby ma che ha visto comunque un buon numero di presenti per quanto riguarda il pubblico. L'incontrò inizia in salita per i biancoblu che vedono segnare gli ospiti a pochi minuti dall'inizio grazie al pacchetto di mischia che garantisce i primi 7 punti sul tabellino. I moglianesi accorciano grazie ad un calcio piazzato portando il risultato sul temporaneo 3-7 che passerà da lì a poco ad un 10-7 grazie ad un break trovato dal Franchin che appoggia l'ovale in mezzo ai pali. I cadetti spingono ancora e concretizzano i loro sforzi riuscendo a chiudere il primo tempo con il temporaneo 24-14 mantenendo comunque il vantaggio conquistato.

La ripresa

Nella ripresa Castellana tenta più volte di segnare grazie alla maggiore organizzazione del proprio pacchetto di mischia ma i cadetti difendono ogni pallone riuscendo ad inchiodare gli avversari sui 14 punti conquistati e allungano ulteriormente chiudendo a 38-14 con i 5 punti di bonus offensivo.

Il tabellino

Mogliano 1969 - Castellana: 38 - 14

Marcatori: 5' meta drive Castellana tr Rampado, 9' cp Adam, 12' meta Franchin tr Adam, 18' meta Bianco tr Adam, 28' meta Bianco tr Adam, 34' meta drive Castellana tr Rampado; St 20' meta Mattiazzi tr Adam, 33' meta Foresto tr Adam

Mogliano Rugby 1969: Torresan; Grinzato, Adam, Zanon /; Cappellari; Endrizzi, Cervellin; Franchin; Pesce, Zanchi; Vecchiato, Marini; Mattiazzi, Bianco, Al Abkal. All. Filippucci

Castellana: Rampado F.; Fornarolo, Crosato, Bulla; Pandocchi; Conte (st. 6' Brion), Milan; Ciatto; Tesser, Pellizzari; Dalla Pozza, Dallan; Simionato, Rampado T. , Gazzola. All: Ferraro

Arbitro: Pellegrino di Reggio Emilia

Note: Primo Tempo: 24 - 14.