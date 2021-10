Rugby Mogliano - Patavium: 17 - 24

Esordio amaro per i cadetti di mogliano che ospitavano il Patavium per la prima giornata del campionato di serie B. Il tabellino si muove poco dopo il calcio d’inizio grazie ad un piazzato per i moglianesi che li porta in vantaggio, ma Patavium intensifica l'attacco andando a segnare con i propri avanti e successivamente a trasformare. Il primo tempo vede poi i padovani allungare con due ulteriori mete.

La ripresa

Nella ripresa i cadetti moglianesi non si danno per vinti riuscendo a segnare due volte e ad impedire ulteriori marcature agli ospiti. Un po’ di rammarico per i mancati punti dalla piazzola che avrebbero potuto mettere in discussione il risultato. Nonostante la delusione Mogliano porta a casa l’ottima difesa del secondo tempo.

Il tabellino

Mogliano - Patavium: 17 - 24

Marcatori: Pt. 3' cp Adam, 14' meta del Patavium, 25' meta del Patavium, 38' meta del Patavium. St. 6’ cp Adam, 20’ meta di Al Abkal tr Adam, 25’ meta di Endrizzi tr Adam. Mogliano: Al Abkal; Bianco, Mattiazzi, Vecchiato, Furlanetto, Zanchi; Pesce, Franchin; Cervellin, Endrizzi, Cappellari, Adam; Jacono; Grinzato, Torresan. All. Filippucci. Patavium: Giuratti; Rizzo, Gemelli, Sattin, Girotto, Varotto; Salasnich, Babetto, Prati; Fanton, Catalani; Marini; Broggin, Marcato, Trambaiolo. All: Gaffo. Arbitro: Sergi di Bologna. Note: Primo Tempo: 3 - 24. Punti guadagnati: Mogliano 1, Patavium 4.