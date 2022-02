Il Mogliano ha la meglio sulla Lazio

Nel primo tempo Mogliano gioca a favore di vento, costruisce occasioni ma ne fallisce parecchie. Quando segna, la Lazio ribatte subito segnando a sua volta e portandosi anche momentaneamente in vantaggio. Nel frattempo si capisce che per i nostri avanti la partita sarà estremamente dura. Mogliano è comunque brava a marcare due ulteriori mete e a creare un divario importante, che però non basta perchè gli ospiti sul finire di frazione accorciano le distanze e possono anche iniziare il secondo tempo in superiorità numerica, per il giallo subito da Andrea Ceccato.

Seconda frazione

Il secondo tempo non presagisce nulla di buono per i padroni di casa, che però riescono a tenere a lungo la Lazio nella propria metà campo e, nonostante il vento contro, riescono ad attaccare per lunghi tratti, realizzando ancora due mete che garantirebbero momentaneamente anche il punto di bonus offensivo. La Lazio non molla, attacca su ogni pallone, e grazie ad una bella azione dei propri trequarti buca la difesa di Mogliano e accorcia le distanze con la propria terza meta di giornata. I biancoblù finiscono la partita in attacco, cercando la meta del bonus, ma le azioni sfumano nel nulla con dei turnover che fortunatamente gli ospiti non riescono a sfruttare. La gara termina 35 a 24 e il pubblico può finalmente esultare e tributare il giusto applauso ai propri beniamini, agli ospiti mai domi, e al player of the match Franco Lamanna.

Il Commento

Questo il commento del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Oggi per noi era una finale e per loro forse anche qualcosa di più. E' stata davero complicata ma siamo riusciti a vincerla, non voglio nemmeno pensare al punto di bonus mancato, il risultato necessario in questo match è stato raggiunto. La Lazio giocava il match della vita, noi sapevamo che ci poteva creare tanti problemi, ed infatti sono stati bravissimi a farci male nei nostri punti di forza, in mischia chiusa ci hanno spesso messo sotto, hanno sporcato molte touche, e grazie a questo sono rimasti in partita continuando a lottare fino alla fine. Noi dovevamo essere più pronti a risolvere i problemi che abbiamo incontrato, ma nel complesso abbiamo sbagliato pochi placcaggi, mosso bene il pallone e tenuto un buon possesso. L'importante come detto era vincere, se fossimo stati più incisivi davanti forse potevamo soffrire di meno. Onore alla Lazio che non molla mai e lo ha fatto anche oggi. Ora è fondamentale recuperare energie, ci aspetta una dura trasferta contro le Fiamme e abbiamo giorno in meno per arrivarci nella condizione fisica migliore."

I tabellini

Mogliano Rugby 1969 v Lazio Rugby 1927 35-24 (21-17)

Marcatori: pt. 6' m. Lamanna tr. Ormson (7-0); 8' m. Donato D. tr. Cozzi (7-7); 22' cp. Donato D. (7-10); 25' m. Guarducci tr. Ormson (14-10); 33' m. Finotto tr. Ormson (21-10); 38' m. Donato J. tr Donato D. (21-17); st. 56' m. Lamanna tr. Ormson (28-17); 72' m. Falsaperla tr. Ormson (35-17); 78' m. Herrera tr. Cozzi (35-24)

Mogliano Rugby 1969: Fadalti (38'-48' Ros temp. giallo); Pavan (31' Falsaperla), Abanga, Dal Zilio (Cap.) (74' Franchin), Guarducci; Ormson, Fabi (48' Semenzato); Finotto, Lamanna, Carraro (74' Marini); Baldino, Bocchi (65' Zuliani); Ceccato N. (70' Spironello), Ferraro (9'-16' Bonanni temp. sangue) (50' Bonanni), Ceccato A. (58' Ros). all.: Salvatore Costanzo

Lazio Rugby 1927: Cozzi; Donato D., Gianni (64' Bonavolontà), Cruciani (71' Gianni), Herrera; Montemauri, Loro (cap); Donato J., Marucchini (53' Ercolani) (61' Colangeli), Riccioli; Broglia, Margin (53' Parlatore); Maina (73' Franco), Rosario (70' Gentile), Leiger (70' Criach). all: Alfredo De Angelis

Arb.: Andrea Piardi (Brescia)

Cartellini: 38' giallo Ceccato A. (Mogliano Rugby 1969); 51' giallo Herrera (Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 5/5; Cozzi (Lazio Rugby 1927) 2/3 ; Donato D. (Lazio Rugby 1927) 2/2

Note: Pomeriggio quasi sempre sereno ma ventoso, temperatura 13° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 300. Osservato prima del fischio di inizio un minuto di silenzio per la scomparsa del Prof. Franco Ascantini.. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Lazio Rugby 1927 0. Peroni Player of the Match: Franco Lamanna (Mogliano Rugby 1969)