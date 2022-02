Il Mogliano Rugby fa visita al Petrarca

C?è molto fermento in attesa della partita che oggi il Mogliano Rugby 1969 dovrà disputare a Padova contro il Petrarca. Gli ospiti sono al comando della classifica del Peroni TOP10 nonostante la prima sconfitta stagionale ad opera del Valorugby che sarà proprio il prossimo avversario di Mogliano nel recupero dell'ottava giornata. Entrambe le compagini presentano qualche problema di disponibilità cosa che costringerà i due tecnici a schierare in panchina solo due prime linee. Non sarà certo una gara facile ma i progressi visti contro il Colorno fanno ben sperare anche se il Petrarca vorrà rifarsi della sconfitta subita la settimana scorsa.

Costanzo analizza la gara

«Ci aspetta un'altra sfida durissima in casa della capolista. Negli ultimi anni Padova ha sempre primeggiato nel nostro Campionato, è una squadra fisica e ben allenata. Arrivando da una sconfitta contro di noi cercheranno una prestazione importante anche per riprendere la loro corsa. Sabato scorso abbiamo fatto una buona prestazione contro Colorno, anche se abbiamo commesso alcuni errori sui quali abbiamo lavorato, ma cercheremo di mettere in campo l'orgoglio e la rabbia dimostrati la scorsa settimana per fare il meglio che possiamo. Abbiamo alcune defezioni ma non dobbiamo lamentarci, quanto invece mettere negli 80? tutta la rabbia e la voglia di giocare che abbiamo accumulato in questi quasi due mesi di stop. Abbiamo preparato la partita per cercare di fare una prestazione che ci possa dare fiducia. Dobbiamo cercare a tutti i costi di restare attaccati al risultato e creare più problemi possibili al Petrarca impedendogli di imporre il proprio gioco. Poi dovremo essere bravi noi a sfruttare tutte le occasioni che riusciremo a costruire».

La formazione

Questa la probabile formazione che oggi, alle ore 15:00, scenderà in campo presso lo Stadio "Plebiscito" di Padova: Fadalti; Pavan, Abanga, Cerioni, Guarducci; Ormson, Fabi; Derbyshire (Cap.), Vianello, Finotto; Carraro, Baldino; Ceccato N., Ferraro, Ros. A disp: Bonanni, Spironello, Lamanna, Bocchi, Franchin, Semenzato, Falsaperla. All. Costanzo. Arbitro: Frasson di Rovigo.