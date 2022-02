Il Mogliano Rugby si schianta a Padova

Non era sicuramente questa una partita da vincere, ma dispiace in ogni caso vedere i sacrifici dei biancoblù risultare vani. Nella prima frazione Mogliano non riesce a contrastare gli attacchi dei padroni di casa e subisce 4 mete che segnano il corso della gara. Una bella marcatura di Abanga sul 14 a 0, illudeva momentaneamente che si potesse rimanere aggrappati al risultato. Poi però troppi falli riconsegnavano spesso il pallone nelle mani del Petrarca, che non si faceva pregare e approfittava di quasi tutte le situazioni di attacco per muovere il tabellino. Un secondo tempo che vedeva Mogliano reagire, senza però risultare produttivo in fase di attacco. Una meta all'inizio e una alla fine della seconda parte di gara, chiudeva il punteggio sul 42 a 10, e mortificava in qualche modo gli sforzi difensivi visti in campo. Sabato prossimo altro match contro una squadra di alta classifica, al ?Quaggia? arriverà il Valorugby Emilia, gara di recupero del match dell'ottava giornata.

Il Commento

Queste le parole dell'assistente allenatore Stefan Basson: ?Ci hanno messo in grossa difficoltà sul ritmo e sulla fisicità. I ragazzi hanno fatto anche vedere buone cose, ma dovevamo segnare in almeno altre 2 occasioni nel primo tempo e limitare con maggiore efficacia i loro attacchi per cercare di rimanere in partita. Siamo un po' corti, e tanti ragazzi devono sacrificarsi per ottanta minuti. Ora pensiamo a recuperare le energie e la concentrazione per le prossime due gare che saranno fondamentali.?