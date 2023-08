Rugby, l'Italia affronta il Giappone a Treviso nell'ultimo test in vista dei Mondiali

Sabato pomeriggio, alle 18.30, la nazionale italiana di rugby affronterà il Giappone allo Stadio di Monigo di Treviso, quarto e ultimo test match estivo degli azzurri, in vista della Coppa del Mondo che si terrà in Francia dall'8 settembre al 28 ottobre 2023. Si tratta del nono confronto diretto tra le due compagini, con l'Italia che si è imposta in sei occasioni.

La formazione ufficiale dell'Italia

Il ct, Kieran Crowley, ha già ufficializzato la formazione che scenderà sul terreno di gioco. Nel triangolo allargato torna a vestire la maglia n.15 Tommaso Allan che, oltre ad essere l’azzurro in attività con più caps, supera nella classifica delle presenze Diego Dominguez. Alle ali Capuozzo e Ioane con quest’ultimo sceso in campo da titolare in tutte le partite pre-mondiali. Coppia di centri formata da Brex e Morisi, mentre in mediana insieme a Paolo Garbisi torna Stephen Varney, uscito per infortunio nell’intervallo del match tra Irlanda e Italia.

In terza linea arrivano le conferme per Negri e Lamaro, con Lorenzo Cannone che rientra nel XV titolare. In seconda linea il duo di marca Benetton formato da Ruzza e Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo dal primo minuto Ferrari, Nicotera e Nemer. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Fischetti, Ceccarelli, Lamb, Pettinelli, Zuliani, Page-Relo e Odogwu.

«La partita contro il Giappone - ha dichiarato Crowley - andrà a chiudere la preparazione verso il Mondiale dandoci ulteriori feedback fondamentali verso il momento più importante della stagione. Abbiamo preparato al meglio la partita e vogliamo chiudere i test match con una vittoria davanti ai nostri tifosi».

Tutto l'equipaggiamento sportivo degli atleti del Sol Levante è stato trasportato in Europa da Gondrand Japan, divisione giapponese della D.B. Group, azienda con sede principale a Montebelluna e una rete di 53 filiali, sedi e uffici sparsi in tutto il mondo. «Questo privilegio ci riempie di orgoglio - ha dichiarato Vittorino De Bortoli, fondatore della D.B. Group -, un riconoscimento che valorizza non solo il nostro impegno all'estero, ma anche il territorio d'appartenenza, poiché la squadra nazionale giapponese, approdata in Europa, sarà ospite a Treviso fino al primo settembre».