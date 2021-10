La Cadetta vince il primo test stagionale

I "cadetti" di Mogliano si sono presentati in casa del Rugby Mirano con una rosa ridotta dalle assenze in prima linea di giocatori importanti, tenuti lontano dal campo da piccoli infortuni o impegni lavorativi. L'incontro fuori dalle mura domestiche ha rappresentato un test importante per lo staff tecnico, che ha potuto vedere i propri giocatori confrontarsi in un match reale contro un avversario di livello quale si è sempre dimostrato Mirano, che nelle passate stagioni ha sempre saputo mettere in grande difficoltà i biancoblù specialmente nelle fasi di conquista del pallone.

Brutto inizio

L'inizio non è dei migliori per gli ospiti, che vengono puniti dai padroni di casa dopo pochi minuti di gioco con una meta di punizione; il XV moglianese però non si perde d'animo e risponde quasi subito con una marcatura a firma dei propri avanti. Sulla parità Mogliano accelera ancora, esprimendo una buona interpretazione del match da parte della linea arretrata, che a più riprese attacca e schiaccia i padroni di casa nei propri 22 portandosi infine in vantaggio.

Meglio la ripresa

Successivamente Mogliano subisce il pareggio ma poi riesce comunque a chiudere la gara vittorioso con il risultato finale di 14 a 21. Il risultato soddisfa sicuramente i tecnici moglianesi, sia perché ottenuto contro un avversario da sempre protagonista in campionato, sia perché dimostra la presa di coscienza nei propri mezzi, potendo per l'occasione sperimentare soluzioni tecniche e verificare la concretezza di alcune posizioni. L'ultimo impegno prima dell'inizio del campionato per limare eventuali sbavature é previsto per venerdì 8 ottobre, in orario serale, presso gli impianti dello Stadio Quaggia, contro il Venezia Mestre.

La formazione scesa in campo

Torresan G., Grinzato, Sangion, Zanon, Cappellari, Endrizzi, Cervellin, Furlanetto, Zanchi, Pesce, Marini, Vecchiato, Mattiazi, Foresto, Al Abkal M.

a disposizione: Torresan P., Fiorini, Lunanova, Al Abkal O., Cappelletto, Franchin, Adam, De Lazzari, Ferracin, Jacono