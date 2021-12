Francesco Minto alla guida dell'Arredissima Villorba

Minto sostituisce Bot (affiancato da Michela Tondinelli) mettendo al servizio del club villorbese la propria grande esperienza sia come giocatore che da allenatore. 39 le sue presenze con la Nazionale Italiana Rugby in Coppa del Mondo e nel Torneo 6 Nazioni, vestendo fino al 2018 la divisa del Rugby Parma e della Benetton Treviso prima di intraprendere fino al 2019 la carriera di allenatore nei Medicei Firenze come tecnico della difesa e degli avanti fiorentini. Vanta nel 2019 e 2020 una intensa esperienza come allenatore skills nell'Ealing Trailfinders e nella Brunel University a Londra.

Le sue altre attività

Noto anche come team building trainer e speaker motivazionale (assieme al compagno in azzurro Edoardo Gori), Minto, oltre a questa realtà, ha avuto l’opportunità di seguire numerose partite ed allenamenti della Wasps Academy, Harlequins, Blackheath Rugby e London Welsh, dove ha allenato l’under 18.