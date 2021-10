Mogliano Rugby 1969 vs Ruby Transvecta Calvisano: 16 - 33

Il Mogliano cade in casa nella prima vera gara di Top 10 dopo il rinvio della prima per un caso di covid

Mogliano Veneto - Mogliano cede al Calvisano forse più pesantemente di quello che avrebbe meritato. Alla fine gli ospiti marcano 5 mete, la maggior parte sfruttando la loro arma più pericolosa, il drive da touche. Partenza ad handicap per Mogliano con il giallo subito quasi immediatamente da Meggiato. Mogliano riesce comunque a difendersi alla grande, ma proprio allo scadere dell'inferiorità numerica è costretta a subire la meta propiziata da una maul devastante di Calvisano. Mogliano è bravo a reagire e a saper soffrire sugli attacchi dei Calvini, e piano, piano, riesce a prendere in mano le redini della partita. Pur non riuscendo a convertire nella marcatura pesante il grosso possesso all'interno della meta campo avversaria, con tre calci piazzati di Orson si riporta in vantaggio chiudendo il primo tempo sul 9 a 7.

La ripresa

Ripresa che si apre con un'altra meta da drive degli ospiti, ma è Mogliano che dopo aver fallito un piazzato, si riporta nuovamente in avanti con una bellissima giocata che permette a D'Anna di andare a schiacciare in mezzo ai pali. Da li in avanti purtroppo per i biancoblu, gli errori si sprecano e Calvisano ne approfitta per prima effettuare il controsorpasso e poi per allungare nel risultato, conquistando anche il bonus offensivo. A Mogliano non resta che continuare a lavorare per affrontare sabato prossimo l'nsidiosa trasferta in casa del Rugby Colorno.

Il ricordo

Il match è stato preceduto da un minuto di raccoglimento per ricordare due fantastiche persone che ci hanno lasciati in questi giorni. Leonardo Mussini, responsabile della comunicazione & marketing delle Zebre Rugby, e Massimiliano Calloni, ex. giocatore del Mogliano Rugby, dal minirugby fino alla prima squadra, scomparsi da poco per malattie inguaribili. Inoltre il capitano Brian Ormson ha deposto due mazzi di fiori in tribuna centrale in corrispondenza dei posti occupati solitamente dai compianti Presidenti, Lucio Marin e Maurizio Piccin.

Il commento

Salvatore Costanzo commenta così nel dopo gara: ”Dispiace per come sono andate le cose. Sapevamo che il loro punto forte erano le maul, come si è dimostrato. Li loro sono davvero bravi e hanno sfruttato ogni nostro errore. Abbiamo comunque disputato una buona partita a livello difensivo, e nel primo tempo potevamo giocare di più nel loro campo. Ci è mancata la precisione, in alcuni momenti siamo stati consistenti, mentre in altre situazioni non altrettanto. Abbiamo sprecato e perso troppi possessi, analizzeremo quello che non è andato bene per migliorare e preparare nel migliore dei modi la difficile partita che ci aspetta a Colorno."

Il tabellino

Mogliano Rugby 1969 vs Ruby Transvecta Calvisano: 16 - 33

Marcatori: pt. 15' m. Ortis tr. Consoli (0-7), 27' cp Ormson (3-7), 38' cp. Ormson (6-7), 40' cp. Ormson (9-7),

st. 48' m. Vunisa (9-12 ), 62' m. D'anna tr. Ormson (16-12), 69' m. Susio tr. Albanese (16-19), 76' m. Zanetti tr. Albanese (16-26), 79' m. Izekor tr. Albanese (16-33)

Mogliano Rugby 1969: Fadalti (68' Pratichetti); D'Anna (77' Vianello), Dal Zilio, Drago, Falsaperla (50' Abanga st.); Ormson (Cap.), Semenzato (46' Garbisi); Finotto, Meggiato, Carraro (46' Alongi); Baldino (v.Cap.), Bocchi (72' Cerioni); Ceccato N., Bonanni (54' Ferraro), Ceccato A (46' Drudi).

all.: Salvatore Costanzo

Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Bronzini, Brighetti (54' Regonaschi), Susio; Albanese, Consoli (61' Peruzzo); Vunisa (v.Cap.), Maurizi (46' Izekor), Lewis (61' Bernasconi); Ortis, Van Vuren (72' Zanetti); Gavrilita (46' Leso), Morelli (Cap.) (72' Marinello), Brugnara (72' Barducci)

all: Guidi

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

Cartellini: 3' giallo a Meggiato (Mogliano Rugby 1969)

Calciatori: Ormson 4/5 (Mogliano Rugby 1969); Consoli 1/3, Albanese 3/3 (Rugby Transvecta Calvisano)

Note: Pomeriggio prevalentemente sereno, temperatura 20°C, terreno di gioco in buone condizioni, partita disputata con ingressi limitati a causa delle normative sul Covid-19, spettatori circa 300. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Rugby Transvecta Calvisano 5

Player of the match: Vunisa (Rugby Transvecta Calvisano)