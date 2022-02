Al Mogliano riesce il miracolo

Solidità e consistenza che, nonostante alcune dissattenzioni difensive e la forza dell'avversario (ricordiamo che il Valorugby è secondo in classifica e ha da poco battuto la capolista Petrarca), hanno portato a questa bella e importantissima vittoria. Reggio parte benissimo e mette sotto Mogliano già al primo minuto. I biancoblù però sono pronti a giocarsi la gara a viso aperto, accorciano le distanze e sprecano alcune buone occasioni. Poi gli ospiti piazzano un uno due che poteva tagliare le gambe ad un'altra squadra. Non ai ragazzi scesi in campo oggi. Le due mete di Guarducci (una direttamente da maul) riaprono la partita già sul finire della prima frazione e fanno ben sperare per la ripresa. Un secondo tempo che continua sulla falsariga di quello appena concluso. Mogliano difende meglio, contiene le folate degli avversari e attacca su tutti i fronti, sfruttando bene le rolling maul e dominando in mischia chiusa. Arriva il sorpasso, poi il controsorpasso nella quasi unica occasione creata dal Valorugby nella ripresa. Poi la svolta del match prima con la quarta meta del Player of the Match Nicolò Ceccato e successivamente con la marcatura di Bonanni, che fissa il risultato finale. Quattro punti d'oro in vista del match forse più importante della stagione, quello di domenica prossima contro la Lazio.

Il commento di Costanzo

Questo il breve commento di un emozionatissimo capo allenatore Salvatore Costanzo: “I ragazzi hanno dato una lezione di vita a tutti, ci sono stati errori ma l'atteggiamento, la voglia di battersi e l'orgoglio che hanno messo sul terreno di gioco non si possono quantificare. Il merito va tutto a loro, e dobbiamo solo ringraziarli e rendergli onore. Parlare di episodi, di singoli o di aspetti tecnici oggi è assolutamente superfluo.”