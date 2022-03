Mogliano fa visita a Piacenza

Mogliano si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva e, dopo il match di Roma, si reca a Piacenza per tentare di agganciare il Sitav Rugby Lyons che lo precede in classifica. In ogni caso i biancoblù sono alla ricerca di punti importanti per mantenere le distanze dall'ultima posizione. Molti cambiamenti rispetto alle ultime gare, con il recupero di alcuni permit player e il possibile innesto dei due nuovi giocatori annunciati ieri (Fantini e Caputo). La gara sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma Eleven Sports, prima volta in stagione per Mogliano, e visibile in chiaro. La formazione definitiva è ancora incerta e la rifinitura odierna sarà utile per sciogliere qualche dubbio ai due tecnici biancoblù.

Il commento di Costanzo

Questo il commento della vigilia rilasciato dal capo allenatore Salvatore Costanzo: "Sabato ci aspetta un'altra partita dura, quanto importante. Piacenza ci precede di pochi punti in classifica, noi andiamo a casa loro in un campo che è stato difficilissimo per tutti, anche per le prime della classe. Abbiamo bisogno di avere più precisione in fase di possesso palla e di sbagliare meno placcaggi rispetto alla settimana scorsa contro le Fiamme. La disciplina giocherà un ruolo fondamentale."

La formazione

Questa la probabile formazione che sabato 12 marzo 2022, alle ore 13:00, scenderà in campo presso lo Stadio Beltrametti di Piacenza (diretta della partita trasmesso gratis su Eleven Sports):

Fadalti; D'Anna, Abanga, Falsaperla, Guarducci; Ormson, Semenzato; Finotto, Meggiato, Franchin/Fantini; Carraro, Baldino; Alongi, Bonanni, Drudi

A disp: Ferraro, Ros, Spironello/Cerioni, Ceccato N., Franchin/Pratichetti, Marini, Fabi, Caputo

L'incontro sarà diretto dal Sig. Gabriel Chirnoaga (Roma), coadiuvato dal Sig. Dario Merli (Ancona) e dal Sig. Francesco Meschini (Milano). Quarto uomo Davor Vidackovic (Milano). Al TMO Stefano Roscini (Milano).