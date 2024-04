Mercedes Trophy, tappa al Golf Club Villa Condulmer. Le classifiche

Oltre 120 appassionati di golf e motori hanno partecipato domenica 28 aprile alla quarta tappa del “Mercedes trophy” presso Golf Club Villa Condulmer a Mogliano Veneto. L’evento, organizzato dalla Concessionaria Carraro, è inserito tra le 16 tappe di uno dei circuiti dilettantistici più importanti al mondo. Ogni anno, infatti, più di 60.000 golfisti di oltre 60 nazioni partecipano al circuito della Stella di Stoccarda, il cui obiettivo è quello di regalare a tutti i partecipanti un’esperienza di golf emozionante e di prima classe. Come ogni anno, protagoniste indiscusse sui campi da golf interessati dalla manifestazione, sono le vetture Mercedes-Benz che ogni golfista ha l’occasione di testare affidandosi alla competenza di una figura dedicata e potrà configurarsi l’auto dei propri sogni.

Domenica al Golf Club Villa Condulmer, percorso di 18 buche sempre molto curato in ogni dettaglio, sono stati 120 i partecipanti, dai 18 anni in su, tra i quali anche alcuni stranieri, che hanno potuto apprezzare alcuni modelli di Mercedes in test drive: full electric, ibrida e una super sportiva. Al termine del circuito, durato circa 7 ore, si sono svolte le premiazioni, alla presenza di alcuni rappresentanti della Concessionaria Carraro.

Ecco le classifiche finali. Prima categoria: Bruno Mesirca (1^ Lordo); Michela Borgonovi (1^ Netto); Stefano Schiavinato (2^ Netto); Giulia Pravato (3^ Netto). Seconda categoria: Giuseppe Dolfo (1^ Netto); Luigi Bresolin (2^ netto); Vanni Pizziol (3^ Netto). Categoria Mercedes: Andrea Lazzari (1^ cliente); Annamaria Carli (2^ cliente); Gloria Bottegal (1^ Lady); Vitaliano Turchetti (1^ Senior). Gli altri premiati sono: Giuseppe Marin, nearest to the pin unico buca 5 (1,44 mt); Luca Pilotto nearest to the pin unico buca 14 (1,32 mt); Elisa Cattelan, driving contest femminile buca 13; Alberto Petrin, driving contest maschile buca 13; Anna Milanese 1^ drive to the major buca 6 (6 cm).