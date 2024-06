"Insieme sul campo" a Mogliano: inclusione e divertimento con Abi rugby

La tappa conclusiva del progetto Abi Rugby a Mogliano Veneto ha registrato numeri importanti e la partecipazione di tutte le realtà rugbistiche venete attive nel rugby inclusivo con il coinvolgimento di associazioni, fondazioni ed enti di tutta la regione impegnate nel medesimo ambito della disabilità intellettiva. Il progetto Abi Rugby, studiato e gestito dai referenti di Area Tecnica del Comitato Regionale Veneto della FIR insieme al team di Promozione&Partecipazione della Federazione, si pone l’obiettivo di diffondere la pratica del gioco in atlete e atleti con disabilità intellettivo-relazionale, alzando nel contempo il livello culturale del movimento sul delicato versante dell'accoglienza, della parità e dell'inclusione sociale.

A Mogliano erano presenti tutte le società di rugby venete che hanno aderito al progetto: San Marco Veneziamestre Rugby “Mine vaganti”, Mirano ” Dragons”, Rugby Riviera 1975 “Lupastri”, Rugby Paese “Canguri d’Acciaio”, Mogliano Veneto Rugby “Il Branco”, Rubano “Mixed Ability Rugby”, Rugby Belluno “Dolomitici”, Graticolato Sport “I Passeri” e Montebelluna "I Volponi".

Altri Club hanno aperto alle prime sperimentazioni di integrazione di ragazze e ragazzi con disabilità nelle rispettive categorie Under di riferimento. La giornata ha visto in campo i partecipanti impegnati in attività sportive e ludiche e poi tutti insieme nel terzo tempo. «Un ringraziamento speciale va alle società e ai volontari che stanno portando avanti il progetto con risultati importanti. Un lavoro che ci inorgoglisce e rappresenta a pieno i valori del nostro movimento. L’obiettivo è allargare sempre di più la base di partecipanti e di società attive» ha detto Marzio Innocenti, Presidente della Federazione Italiana Rugby, presente alla giornata di giochi.

«Il coinvolgimento di associazioni, fondazioni ed enti che operano in questo ambito – conclude Sandro Trevisan, Presidente del Comitato Regionale Veneto di Federugby – ha proprio l’obiettivo di far scoprire a quante più persone possibile l’attività Abi Rugby. L’esperienza sul campo è in grado di regalare a chi la prova emozioni e crescita, un percorso che oltre il divertimento si pone l’obiettivo di garantire, per quanto possibile, maggiore autonomia ai ragazzi e le ragazze». Presente anche il delegato provinciale CIP di Treviso Davide Giorgi, che ha sottolineato la grande sinergia tra Comitato Paralimpico e Federazione Rugby in Veneto.